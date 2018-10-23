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23.10.18 19:01

В Зоне отчуждения ЧАЭС полиция задержала 9 сталкеров. ФОТО

Полиция задержала группу из 9 человек за незаконное проникновение в Чернобыльскую зону отчуждения в Киевская области.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом говорится в сообщении пресс-службы полиции Киевской области.

"Работниками полиции зоны ЧАЭС вблизи отселенного села Залесье была обнаружена группа из девяти сталкеров 21, 24, 26, 34 и 43 лет, среди которых была одна женщина. Граждане незаконно проникли на территорию зоны отчуждения с целью экстремального туризма", - сказано в нем.

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Отмечается, что в отношении задержанных составлены административные протоколы по ст. 46-1 (нарушение требований режима радиационной безопасности в местностях, подвергшихся радиоактивному загрязнению) Кодекса об административных правонарушениях.

Материалы направлены в Ивановской районный суд Киевской области для принятия решения.

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В Зоне отчуждения ЧАЭС полиция задержала 9 сталкеров 01

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