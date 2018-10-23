"Я приехал без оливковой ветви", - Болтон встретился с Путиным в Кремле. ВИДЕО+ФОТОрепортаж

Советник президента США по национальной безопасности Джон Болтон провел в Кремле переговоры с президентом России Владимиром Путиным, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на российскую редакцию "Радио Свобода".

В начале встречи Путин сказал, что хотел бы говорить с Болтоном не только как с помощником американского коллеги, но и как со специалистом в области разоружения и контроля над вооружениями

Болтон в ответ выразил надежду, что найдет ответы на имеющиеся у Путина вопросы, но "оливковую ветвь с собой не привез". "Я так и думал", – сказал на это Путин.

Переговоры продолжались около полутора часов.

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Президент РФ заявил во время встречи, что "иногда удивительно видеть, как Соединенные Штаты предпринимают в отношении России абсолютно ничем не спровоцированные шаги, которые мы не можем назвать дружественными".

С другой стороны, он предложил "продолжить прямой диалог" с Трампом на полях международных саммитов, которые состоятся в ближайшее время.

"Ну, например, в Париже. Конечно, если американская сторона заинтересована в этих контактах", – пояснил он.

На это Болтон ответил, что Трампу "будет очень приятно встретиться с вами в Париже".

11 ноября в Париже пройдут мероприятия в честь 100-летия окончания Первой мировой войны. Путин и Трамп оба приглашены на торжества.

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В последний раз президенты США и России встречались в Хельсинки 16 июля. Тогда они провели первый и единственный на данный момент полноценный раунд двусторонних переговоров, не привязанный к многосторонним международным саммитам.

Напомним, ранее президент США Дональд Трамп заявил, что США выйдет из договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД) с Россией. Американский лидер обвинил Россию в нарушении этого договора.

В 2017 году Госдепартамент США обнародовал доклад, согласно которому Россия нарушила обязательства "не обладать, не производить и не проводить летных испытаний" крылатых ракет дальностью от 500 до 5500 километров и "не обладать и не производить пусковые установки для таких ракет".

2 октября 2018 года постпред США при НАТО Кей Бейли Хатчисон сказала, что Россия должна прекратить тайную разработку находящейся под запретом системы крылатых ракет, иначе Вашингтон попытается уничтожить ее до введения в эксплуатацию. Хатчисон позднее пояснила, что не имела в виду нанесение превентивного удара против России.

4 октября министр обороны США Джеймс Мэттис назвал "неприемлемым" нарушение Россией Договора о ликвидации ракет средней и малой дальности. По его словам, Вашингтону придется аналогичным образом усилить свой потенциал, если поведение Москвы не изменится.

Договор между СССР и США о ликвидации ракет средней и малой дальности был подписан Михаилом Горбачевым и Рональдом Рейганом в Вашингтоне 8 декабря 1987 во время советско-американского саммита. Участники обязались не производить, не испытывать и не развертывать наземных баллистических и крылатых ракет средней (1000-5500 км) и малой (500-1000 км) дальности.