В метро Рима эскалатор сорвался со стопора, пострадали российские футбольные фанаты. ВИДЕО+ФОТОрепортаж

Футбольные болельщики из России пострадали при аварии эскалатора в метро Рима, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на La Repubblica.

Эскалатор, на котором фанаты спускались на станцию, сорвался со стопора и начал стремительно двигаться вниз. Люди стали падать друг на друга. Некоторых из них зажало механизмом эскалатора.

По данным итальянских СМИ, пострадали не меньше 20 человек – у них порезы, ушибы и переломы. Посольство РФ в Италии утверждает, что пострадавших – 30. Большинство из них – российские фанаты.







Пять человек получили серьезные травмы. Один из них серьезно повредил ногу, мужчине ампутировали часть ступни.







Станцию временно закрыли. Причину поломки эскалатора выясняют. По данным издания La Repubblica, возможно, эскалатор сломался из-за того, что фанаты прыгали на ленте.





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