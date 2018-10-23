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23.10.18 22:33

В метро Рима эскалатор сорвался со стопора, пострадали российские футбольные фанаты. ВИДЕО+ФОТОрепортаж

Травмировались, по разным данным, от 20 до 30 человек. Одному болельщику ампутировали часть стопы.

Футбольные болельщики из России пострадали при аварии эскалатора в метро Рима, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на La Repubblica.

Эскалатор, на котором фанаты спускались на станцию, сорвался со стопора и начал стремительно двигаться вниз. Люди стали падать друг на друга. Некоторых из них зажало механизмом эскалатора.

По данным итальянских СМИ, пострадали не меньше 20 человек – у них порезы, ушибы и переломы. Посольство РФ в Италии утверждает, что пострадавших – 30. Большинство из них – российские фанаты.

В метро Рима эскалатор сорвался со стопора, пострадали российские футбольные фанаты 01
В метро Рима эскалатор сорвался со стопора, пострадали российские футбольные фанаты 02
В метро Рима эскалатор сорвался со стопора, пострадали российские футбольные фанаты 03

Пять человек получили серьезные травмы. Один из них серьезно повредил ногу, мужчине ампутировали часть ступни.


В метро Рима эскалатор сорвался со стопора, пострадали российские футбольные фанаты 04
В метро Рима эскалатор сорвался со стопора, пострадали российские футбольные фанаты 05

Станцию временно закрыли. Причину поломки эскалатора выясняют. По данным издания La Repubblica, возможно, эскалатор сломался из-за того, что фанаты прыгали на ленте.

В метро Рима эскалатор сорвался со стопора, пострадали российские футбольные фанаты 06
В метро Рима эскалатор сорвался со стопора, пострадали российские футбольные фанаты 07

ФК ЦСКА сегодня играет в матче Лиги чемпионов против итальянской Ромы на Олимпийском стадионе в Риме.

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