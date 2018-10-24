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24.10.18 08:22

"Верность идеалам", пионеры в "буденовках" и благодарность от покойного Кобзона: в оккупированном Севастополе праздновали 100-летие комсомола. ФОТОрепортаж

В оккупированном Россией Севастополе коммунисты 23 октября провели торжественное собрание в честь 100-летия комсомола.

Как сообщает корреспондент Крым.Реалии, открыли мероприятие минутой молчания в память об умершем российском исполнителе Иосифе Кобзоне, инфоримрует Цензор.НЕТ.

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После пионеры прочли стихи, а юные танцоры в "буденовках" и гимнастерках изобразили кавалерийское сражение.

Верность идеалам, пионеры в буденовках и благодарность от покойного Кобзона: в оккупированном Севастополе праздновали 100-летие комсомола 01

Руководитель Союза ветеранов комсомола Севастополя Галина Мартыненкорассказала, что специально к празднованию 100-летия комсомола в соседней России создали оргкомитет. По его решению севастопольских ветеранов наградили благодарственными письмами и почетными знаками "Комсомольская слава". Ветеранам объявили, что благодарности им вручают от имени Иосифа Кобзона.

На собрании выступила представитель российского парламента Севастополя Екатерина Алтабаева. Она пожелала сохранять верность комсомольским идеалам и заявила, что в Севастополе сохранились самые лучшие комсомольцы.

Верность идеалам, пионеры в буденовках и благодарность от покойного Кобзона: в оккупированном Севастополе праздновали 100-летие комсомола 02

Всем гостям вручили свежий номер коммунистической газеты "Севастопольская правда".

В фойе установили стенд с фотографиями комсомольцев разных годов. Молодые комсомольцы в полувоенной форме стояли на сцене в почетном карауле с красным знаменем. Через динамики перед началом и в конце собрания звучали комсомольские песни советского периода.

Верность идеалам, пионеры в буденовках и благодарность от покойного Кобзона: в оккупированном Севастополе праздновали 100-летие комсомола 03

Всесоюзный Ленинский коммунистический союз молодежи (ВЛКСМ), или комсомол – коммунистический молодежное движение в СССР, сокращение от "Коммунистический союз молодежи".

Комсомольская организация на государственном уровне сохранилась в Беларуси. В соседней России и Казахстане комсомол существует как молодежные организации при поддержке компартий.

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