Задержанный в Николаеве за управление автомобилем в состоянии опьянения водитель был трезв: "При таких раскладах для замыливания глаз иностранным инвесторам никаких устриц не хватит". ДОКУМЕНТ

Об этом на своей странице в в Facebook написала жена пострадавшего, PR-менеджер MacPaw Юлия Петрик, инфоримрует Цензор.НЕТ.

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"Пока я в пятницу выступала на Киевском Международном Экономическом Форуме и рассуждала об успехе украинских компаний зарубежом, а иностранных инвесторов кормили устрицами и поили шампанским, мой муж Максим Петрик, находился в Ингульском райотделе города Николаева в наручниках по липовому обвинению. Это настолько абсурдно и нелепо, что ни тогда, когда я узнала, ни сейчас, когда пишу об этом, все ещё не могу поверить в произошедшее", - написала она.

"Как все было? Максим был в командировке в Николаеве и уже ехал ставить машину на стоянку, чтобы на поезде ехать в Киев. Его остановил полицейский патруль с инспектором Гришаевым Александром Александровичем. Причина остановки — отсутсвие брызговиков в автомобиле. Для справки: машина 2014 года куплена в салоне, без брызговиков в заводской комплектации. Но инспектор даже не просит справку о тех состоянии автомобиля, а уже говорит, что во время остановки муж не включил левый поворот (потом на видео инспектор увидит, что таки включал) и не включил аварийку (действительно не включил). Нарушения минимальны, но Гришаев не сдаётся. Ему не нравится цвет лица и цвет языка водителя, ещё и кажется, что руки слишком трясутся. Выход один — проверить Максима на состояние наркотического и алкогольного опьянения в местном диспансере. Тут надо знать моего Максима. БОльшего адепта веры в перемогу и оптимиста по отношению к реформам в Украине, я не знаю. И решать вопросы деньгами "на карман" и взятками он не будет. Да и что решать, собственно. Зная, что ничего из запретных средств он не употреблял, без сопротивления соглашается на обследование. В Областном Николаевском диспансере пытаются подсунуть тару б/у для анализов, Максим требует стерильную. Неохотно, спустя какое-то время, находят таки стерильную. Естественно, ничего не обнаруживают. Врач даёт заключение, что никаких признаков опьянения (ни наркотического, ни алкогольного) не обнаружено", - отметила Юлия Петрик.

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"На этом месте вся история могла бы закончиться извинениями, и Максим бы поехал спокойно домой на поезде, но по дороге из наркодиспансера Гришаев Александр придумывает, что надо ещё пройти и алкотесты у полиции. Максим отказывается, потому что на руках есть заключение врача о его состоянии, и нет необходимости (медицинской и юридической) проходить алкотесты полиции. Гришаев уточняет, отказывается ли водитель пройти их тесты. Получив ответ, надевает на мужа наручники и везёт в участок. Муж успевает позвонить в СБУ и оставить жалобу на превышение служебных обязанностей сотрудником полиции. Дежурная принимает обращение, но по состоянию на сегодня 22 октября, 10.00, никто так и не среагировал на обращение. В райотделе Максиму дают адвоката. Адекватный, вменяемый профессионал. Похоже, не в первый раз тот сталкивается с бесчинствами Гришаева и предлагает везти Максима снова на обследование к врачу, коль все ещё есть подозрения. Но полицейский отказывается, объясняя это тем, что прошло 2 часа с момента задержания, и сейчас анализы не имеют смысла. Да и смена уже заканчивается, заметно спешит, просит остальных поторопиться. В итоге — забирают права, выписывают временные. Машину на штрафплошадку не забирают. Документы отправят в суд по месту жительства в Киев", - пишет Юлия Петрик.

"Оказалось, что интернет знает случаи, где инспектор Гришаев бесчинствует, он частый фигурант в роликах на YouTube, явно питает слабость к наручникам. В 2016 году против него открывали дело по превышению служебных обязанностей (см скриншот). Насколько знаю, тому делу не дали ход.

Вопрос: куда обращаться, чтобы факт превышения полномочий инспектором получил необходимую огласку? Куда писать, чтоб каждый служащий, наделённой минимальной властью, не чинил беспредел на своём месте, придумывая на ходу новые причины задержания и при этом не чувствовал себя безнаказанным? Сколько людей должно умереть, чтобы наконец-то ощутить изменения в стране?

Друзья, прошу поддержать репостом, потому что с нашего молчаливого согласия такие случаи будут только учащаться. При таких раскладах для замыливания глаз иностранным инвесторам никаких устриц не хватит", - резюмировала Юлия Петрик.