Цензор.НЕТ

Меню |Фоторепортажи Полная версия
24.10.18 11:00

"Газовий зашморг", "а щоб нам ще підвищити?": "Батькивщина и "Свобода" проводят в правительственном квартале митинг против повышения цен на газ. ВИДЕО+ФОТОрепортаж

Партии "Батькивщина" и "Свобода" проводят акции а правительственном квартале в Киеве (под зданием Кабмина и Администрации президента) против повышения цен на газ.

Об этом сообщает корреспондент Цензор.НЕТ с места событий.

Читайте: Цена на газ может еще вырасти до конца года, - нардеп от БПП Винник

Участники митинга стоят на улице Институтской. Проход на Банковую, к Администрации заблокирован полицейскими. Участники акции выкрикивают лозунги с призывами к власти не допустить повышения цен на газ и отменить постановление Кабмина о новых тарифах.

Газовий зашморг, а щоб нам ще підвищити?: Батькивщина и Свобода проводят в правительственном квартале митинг против повышения цен на газ 01
Газовий зашморг, а щоб нам ще підвищити?: Батькивщина и Свобода проводят в правительственном квартале митинг против повышения цен на газ 02
Газовий зашморг, а щоб нам ще підвищити?: Батькивщина и Свобода проводят в правительственном квартале митинг против повышения цен на газ 03

Читайте на "Цензор.НЕТ": Бюджет выдержит предоставление субсидий для 7 млн семей, - Гройсман


Газовий зашморг, а щоб нам ще підвищити?: Батькивщина и Свобода проводят в правительственном квартале митинг против повышения цен на газ 04
Газовий зашморг, а щоб нам ще підвищити?: Батькивщина и Свобода проводят в правительственном квартале митинг против повышения цен на газ 05
Газовий зашморг, а щоб нам ще підвищити?: Батькивщина и Свобода проводят в правительственном квартале митинг против повышения цен на газ 06
Газовий зашморг, а щоб нам ще підвищити?: Батькивщина и Свобода проводят в правительственном квартале митинг против повышения цен на газ 07

Читайте также: Украине нужен такой механизм поставки газа для населения, который не позволит деньгам оседать в карманах посредников, - Коболев


Газовий зашморг, а щоб нам ще підвищити?: Батькивщина и Свобода проводят в правительственном квартале митинг против повышения цен на газ 08
Газовий зашморг, а щоб нам ще підвищити?: Батькивщина и Свобода проводят в правительственном квартале митинг против повышения цен на газ 09
Газовий зашморг, а щоб нам ще підвищити?: Батькивщина и Свобода проводят в правительственном квартале митинг против повышения цен на газ 10
Газовий зашморг, а щоб нам ще підвищити?: Батькивщина и Свобода проводят в правительственном квартале митинг против повышения цен на газ 11
Газовий зашморг, а щоб нам ще підвищити?: Батькивщина и Свобода проводят в правительственном квартале митинг против повышения цен на газ 12
Газовий зашморг, а щоб нам ще підвищити?: Батькивщина и Свобода проводят в правительственном квартале митинг против повышения цен на газ 13
Газовий зашморг, а щоб нам ще підвищити?: Батькивщина и Свобода проводят в правительственном квартале митинг против повышения цен на газ 14
Газовий зашморг, а щоб нам ще підвищити?: Батькивщина и Свобода проводят в правительственном квартале митинг против повышения цен на газ 15
Газовий зашморг, а щоб нам ще підвищити?: Батькивщина и Свобода проводят в правительственном квартале митинг против повышения цен на газ 16

Фото, видео - Олег Богачук "Цензор.НЕТ"

Как сообщалось, на внеочередном заседании правительства в пятницу, 19 октября, Кабинет министров поддержал повышение цены на газ для населения на 23,5% с 1 ноября. Сразу после этого МВФ обнародовал заявление о том, что Международный валютный фонд и правительство Украины пришли к согласию о введении новой программы кредитования украинской экономики Stand-By взамен программы расширенного финансирования EFF, которая завершается в следующем марте.

Смотреть комментарии → ← Назад в рубрику
© 2004—2018, "Цензор.НЕТ"
Полная версия сайта
bigmir)net TOP 100