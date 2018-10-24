Цензор.НЕТ

Меню |Фоторепортажи Полная версия
24.10.18 15:21

Сегодня два пешехода погибли в авариях в Харькове, - полиция. ФОТОрепортаж

Дорожно-транспортные происшествия произошли сегодня утром в разных районах города.

Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Отдел коммуникации полиции Харьковской области, в Холодногорском районе на окружной дороге возле авторынка "Лоск" автомобиль MAN под управлением 41-летнего водителя сбил неустановленного пешехода в возрасте около 40 лет. От полученных травм мужчина скончался на месте.

Смотрите также на "Цензор.НЕТ": Полиция открыла уголовное производство по факту ДТП с автокраном в Киеве, - Блищик. ВИДЕО

В Московском районе на улице Гвардейцев Широнинцев автомобиль Fiat совершил наезд на двух мужчин, которые переходили проезжую часть по пешеходному переходу. Один из них скончался на месте, другой с травмами госпитализирован в больницу.

Решается вопрос о внесении данных фактов в Единый реестр досудебных расследований. Все обстоятельства ДТП устанавливаются.

Также смотрите: Львовский полицейский Остап Кутный скончался в больнице 23 октября после ужасного ДТП. ФОТО

Сегодня два пешехода погибли в авариях в Харькове, - полиция 01
Сегодня два пешехода погибли в авариях в Харькове, - полиция 02
Сегодня два пешехода погибли в авариях в Харькове, - полиция 03

Смотрите также: В оккупированной Макеевке перевернулся автобус, есть пострадавшие. ФОТОрепортаж

Смотреть комментарии → ← Назад в рубрику
© 2004—2018, "Цензор.НЕТ"
Полная версия сайта
bigmir)net TOP 100