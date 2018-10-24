Полиция обнаружила на Киевщине 28 нелегальных мигрантов из Вьетнама: Ходили и просили есть. ФОТО

Об этом сообщает отдел коммуникации полиции Киевской области, передает Цензор.НЕТ.

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Уточняется, что в ночь на 24 октября на спецлинию 102 начали поступать многочисленные звонки от жителей пгт Глеваха, которые сообщали, что по поселку ходят иностранцы и просят поесть. На место были отправлены наряды полиции, в том числе полиция охраны.

"Сейчас сотрудники Васильковского отдела осуществляют полицейскую опеку в отношении 28 вьетнамцев, кормят их, общаются с помощью переводчиков. В дальнейшем они будут переданы работникам Государственной миграционной службы для размещения в соответствующих учреждениях для нелегальных мигрантов", - сообщают правоохранители.

По факту было начато уголовное производство по ст. 146 УК Украины - незаконное лишение свободы или похищение человека.

Мужчина, который удерживал вьетнамцев, задержан. Продолжаются следственные мероприятия для установления других причастных к преступлению.



