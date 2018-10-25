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25.10.18 01:03

В результате ДТП в Мариуполе погиб человек. ФОТО

Дорожно-транспортное происшествие произошло сегодня в 6.00 на улице Набережной в Левобережном районе. Водитель авто погиб на месте, а пассажир получил телесные повреждения. Следователи областного главка проводят комплекс неотложных следственных действий.

Об этом Цензор.НЕТ сообщили в Отделе коммуникации полиции Донецкой области.

В сообщении отмечается: "По предварительным данным, 27-летний водитель авто Toyota Camry не справился с управлением, выехал за пределы проезжей части и совершил наезд на препятствие - дерево.

Водитель авто погиб на месте, 33-летний пассажир доставлен в больницу с телесными повреждениями.

Сейчас полицейские устанавливают полные обстоятельства случившегося.

По факту возбуждено уголовное производство по ч.2 ст.286 Уголовного кодекса Украины (Нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицами, управляющими транспортными средствами)".

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