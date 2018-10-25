ФГИ устроил срочную проверку в здании "Азова", после моего обращения к премьеру о частной фирме, собирающей при помощи фонда миллионы "частных налогов", - Билецкий. ДОКУМЕНТ

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом Билецкий написал на своей странице в Facebook.

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"22 октября на странице я опубликовал свое депутатское обращение к премьер-министру. Наряду с обращением я коротко описал ситуацию: благодаря обращениям граждан удалось выявить циничную схему разворовывания бюджетных денег в особо крупных размерах. Эта схема действует с июля этого года, причем введена она была приказом за подписью руководства Фонда госимущества Украины (ФГИУ). Кратко напомню суть этой схемы: любое обращение в государственный реестр при оценке недвижимого имущества (процедура обязательна при договорах купли-продажи, залога, дарения и пр.) отныне требует дополнительной оплаты. Раньше такая операция оплачивалась чисто символически, а в некоторых случаях была даже бесплатной. В целом процесс оформления оценки недвижимости стал для граждан дороже примерно на 1000-1500 грн. Даже в нынешние сложные времена подобный драконовский способ наполнения бюджета является неоднозначным. Но суть этой схемы в том-то и заключалась, что она не имела никакого отношения к доходам государственного бюджета. С июля 2018 года для обращения в государственные реестры граждане платили никому не известной частной фирме с регистрацией руководителя в г. Донецк. За 10 дней такой работы этот "предприниматель" заработал более 5 000 000 грн, по сути облагая украинцев в обход госбюджета. За год такая прибыль должна превысить 1 000 000 000 грн", - подчеркнул нардеп.

"На следующий день, как реакция на пост, приказом ФГИУ создается межведомственная рабочая группа в составе трех представителей этого Фонда, двух аудиторов Госаудита Украины, двух ревизоров Госаудита столичной ГФС и по одному представителю от Минобороны, КГГА и отдела противодействия организованным преступным группировкам в бюджетной сфере столичной ГФС. 24 октября в 12:00 эта рабочая группа появляется в "Казачьем Доме". Напомню, что это здание имеет символическое значение для всего Азовского движения. Здесь был форпост Революционного Майдана, первый мобилизационный центр батальона "Азов", а сейчас – патриотический хаб с общественным литературным клубом, библиотекой, спортзалом, помещением Ветеранского братства и т.п. То, что ФГИУ с просто нереальной для госаппарата скоростью (фактически за одни сутки) не только образовало межведомственную ревизионную группу, а сразу же направил ее для поиска расхитителей госбюджета именно в "Казацкий Дом" много о чем говорит. Фонд госимущества ищет в патриотическом хабе какие-то мнимые, несуществующие нарушение в то время, как приказом этой структуры частная фирма собирает миллионы "частных налогов" с простых граждан. Это театр абсурда? Возможно главные расхитители госбюджета находятся так высоко, что им доступно "ручное" управление государственными ведомствами?" - отметил Билецкий.

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"Вероятно, своим постом я не просто разоблачил коррупционную схему. Очевидно, что раскрыто преступление, за которым стоят высшие чиновники – люди, прямо ответственные за судьбу этого государства. И я сделаю все, чтобы ответственность их не миновал", - заверил нардеп.



