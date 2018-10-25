Во время ежедневного утреннего церемониала в Министерстве обороны почтили погибших украинских героев. ВИДЕО+ФОТОрепортаж

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Минобороны.

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Ваш браузер не поддерживает HTML5-видео В ежедневном утреннем ритуале памяти павших украинских воинов приняли участие офицеры и работники ВС Украины структурных подразделений Министерства обороны Украины, военнослужащие Киевского гарнизона. Вчера, 24 октября, колокол прозвучал четыре раза. 24 октября 2014 года, перестали биться сердца мужественных защитников Украины, которые самоотверженно защищали родную землю от российского агрессора. Это солдат Бондарь Ярослав Владимирович, старший солдат Самофал Валерий Павлович, сержант Синягуб Антон Сергеевич и старший солдат Стецун Илья Николаевич.





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Зал памяти защитников Украины создан в память военнослужащих Вооруженных Сил Украины, погибших за свободу, независимость и территориальную целостность Украины, мир и порядок. Его специально расположили таким образом, чтобы и военнослужащие, работники Минобороны и Генерального штаба, и рядовые граждане могли зайти в Зал и отдать дань уважения своим защитникам. Возле сооружения Зала памяти обустроена церемониальная площадка с Колоколом Памяти и Стеллой, в которую вмонтированы осколки снарядов. Ежедневный поминальный ритуал осуществляется ударами колокола, в зависимости от количества погибших в этот день.





Зал памяти - это первый и единственный крупный мемориальный проект в Украине за годы вооруженного противостояния российской агрессии. На стенах Зала памяти помещены таблички с фамилиями военнослужащих Вооруженных Сил Украины, которые погибли на протяжении 1992 - 2018 годы. Всего - 2533 таблички. Колокол Памяти изготовлен на пожертвования неравнодушных граждан. В середине Зала памяти, на специальном подиуме, находится Книга памяти с именами погибших. Структура Книги построена по принципу календаря: один разворот - один день, где упоминаются все погибшие в этот день за все годы. По состоянию на сейчас только 32 разворота (32 дня) остаются пустыми. Во все остальные дни Вооруженные Силы Украины несли боевые потери. Сооружение Зала памяти осуществлено при непосредственной поддержке Президента - Верховного Главнокомандующего Вооруженных Сил Украины Петра Порошенко.