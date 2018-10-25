Юрий Дмитренко принес украинской сборной серебро на Играх Непокоренных, - Минобороны. ФОТОрепортаж

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Минобороны.

"Сегодня, 25 октября, ветеран АТО, участник сборной "Invictus Games" Юрий Дмитренко завоевал серебряную медаль в метании диска с общим результатом - 36,65. Юрий Дмитренко - ветеран АТО, участвовал в боях в Донецкой и Луганской области (2014-2016 гг.). Систематически занимается спортом, испытывая собственные возможности и поощряя к занятиям спортом других раненых воинов. Поздравляем украинского спортсмена! Слава Украине!", - говорится в сообщении.

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