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25.10.18 10:44

Юрий Дмитренко принес украинской сборной серебро на Играх Непокоренных, - Минобороны. ФОТОрепортаж

Ветеран АТО, участник сборной "Invictus Games" Юрий Дмитренко завоевал серебряную медаль в метании диска.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Минобороны.

"Сегодня, 25 октября, ветеран АТО, участник сборной "Invictus Games" Юрий Дмитренко завоевал серебряную медаль в метании диска с общим результатом - 36,65. Юрий Дмитренко - ветеран АТО, участвовал в боях в Донецкой и Луганской области (2014-2016 гг.). Систематически занимается спортом, испытывая собственные возможности и поощряя к занятиям спортом других раненых воинов. Поздравляем украинского спортсмена! Слава Украине!", - говорится в сообщении.

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Юрий Дмитренко принес украинской сборной серебро на Играх Непокоренных, - Минобороны 01
Юрий Дмитренко принес украинской сборной серебро на Играх Непокоренных, - Минобороны 02
Юрий Дмитренко принес украинской сборной серебро на Играх Непокоренных, - Минобороны 03
Юрий Дмитренко принес украинской сборной серебро на Играх Непокоренных, - Минобороны 04

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