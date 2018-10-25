"Быстро, без пробок, всего за 35 минут и 80 гривен", - Гройсман протестировал железнодорожный экспресс Киев-аэропорт "Борисполь". ВИДЕО+ФОТОрепортаж

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом глава правительства написал на своей странице в Twitter.

Ваш браузер не поддерживает HTML5-видео "Едем железнодорожным экспрессом в аэропорт "Борисполь". В феврале - проект, в мае - начало работ, в октябре - тестовый пуск подвижного состава. В ноябре начало работы экспресса", - написал он.

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Также премьер добавил, что пассажиропоток через аэропорты Украины за 9 месяцев года составил более 15 млн человек, а ожидаемый показатель на конец года - 20 млн.

""Борисполь" - крупнейший аэропорт страны, и добраться до него теперь можно быстро, без пробок, всего за 35 минут и 80 гривен. Проект стоил около 580 млн грн. Сэкономили на закупках и эффективно использовали имеющийся бюджетный ресурс. Для сравнения: смета печальноизвестного "Воздушного экспресса" в 2010 году составлял 3,2 млрд грн.", - сообщил Гройсман.











Фото: Гройсман/twitter



