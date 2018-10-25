Полиция Киевщины разыскивает директора агрофирмы, который застрелил своего подчиненного. ФОТО

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на полицию области.

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Происшествие произошло 20 октября на территории агропредприятия в селе Олизаровка Иванковского района. Подозреваемый из охотничьего ружья застрелил своего наемного работника, после чего скрылся на автомобиле Renault Kangoo.

По предварительным данным, конфликт между мужчинами возник на почве личной неприязни.

Сейчас продолжается комплекс оперативно-розыскных мероприятий для установления местонахождения злоумышленника.

Открыто уголовное производство по ч. 1 ст. 115 (умышленное убийство) Уголовного кодекса Украины. Злоумышленнику грозит до 15 лет лишения свободы.

Ранее прокуратура сообщала, что рабочий на предприятии открыл огонь по коллегам, убив одного и ранив двоих.