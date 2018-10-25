Глава делегации РФ по рыболовству Рулев нелегально посещал оккупированный Крым и способствовал борьбе "с украинским пиратством". ФОТО

Об этом заявил постоянный представитель президента Украины в Автономной Республике Крым Борис Бабин, передает Цензор.НЕТ.

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"Российскую делегацию на ХХХ сессию украинско-российской комиссии по вопросам рыболовства в Азовском море, которая должна была состояться 23-25 октября 2018 в Киеве, возглавляет некий председатель Азово-Черноморского территориального управления Федерального агентства по рыболовству (далее - АЧТУ ФАР) гражданин РФ Рулев Игорь Владимирович. Сегодня появилось сообщение о том, что Рулев И.В. неправомерно посещал Крым в 2017 г., после чего эта новость исчезла с сайта АЧТУ ФАР (но кэш есть)", - написал в Facebook Бабин.





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Кроме того, по его словам, именно Рулев в 2018-м способствовал образованию совместного оперативного штаба "для борьбы с украинским пиратством" АЧТУ ФАР и структур ФСБ РФ.

"Но самое интересное на самом деле заключается в том что, в составе АЧТУ ФАР действует орган оккупационных властей РФ во временно оккупированном Крыму а именно - Крымский отдел государственного контроля, надзора и охраны водных биологических ресурсов АЧТУ ФАР, действующий в частности во исполнение подписанных Рулевым актов, таких как приказ АЧТУ ФАР от 22 марта 2018 г. № 111 и другие", - отмечает Бабин.







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"Возможно у СБУ и других уважаемых органов есть какие-то специфические понимания ч. 2 ст. 110 УК Украины (Посягательство на территориальную целостность и неприкосновенность Украины), но мне кажется что если Рулева сейчас просто выпустят из Украины и запретят въезд - это действительно будет ему огромным и необоснованным подарком", - резюмирует представитель президента Украины в АРК.