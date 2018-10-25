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25.10.18 12:24

"Сталинский патриархат": церковь УПЦ МП во Львове обклеили портретами советского диктатора. ФОТО

Неизвестные обклеили портретами Иосифа Сталина стены деревянной церкви Святого Князя Владимира Украинской православной церкви Московского патриархата на пр. Красной Калины во Львове.

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Об этом говорится в сообщении пресс-службы Львовской епархии УПЦ (МП), передает Цензор.НЕТ.

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Под портретами сделаны подписи "Сталінський патріархат справжня канонічна назва московської православної церкви".

"Напомним, что в феврале этого года храм пострадал в результате поджога, и сейчас восстанавливается на средства прихожан. Виновников преступления не нашли, и вот дом Божий снова подвергся надругательству", - говорится в сообщении.

Львовская епархия УПЦ (МП) призывает прекратить разжигание вражды между конфессиями в Украине.

Также призывает прихожан церкви Святого Князя Владимира сохранять спокойствие и молиться.

Сталинский патриархат: церковь УПЦ МП во Львове обклеили портретами советского диктатора 01

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