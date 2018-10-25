Австралия выделит A$250 тысяч для реабилитации раненых военнослужащих, - Минобороны. ФОТОрепортаж

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Минобороны.

По данным ведомства, это позволит улучшить профессиональные навыки специалистов медицинской службы ВС Украины, усовершенствовать оборудование украинских медицинских учреждений для проведения реабилитации военнослужащих, получивших ранения во время боевых действий на Востоке Украины.

Отмечается, министр обороны Австралии был поражен силой духа украинских воинов, которые участвуют в международных соревнованиях "Invictus Games" и показывают превосходные результаты.

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Фото: пресс-служба Минобороны