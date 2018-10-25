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25.10.18 13:43

Австралия выделит A$250 тысяч для реабилитации раненых военнослужащих, - Минобороны. ФОТОрепортаж

Сегодня, 25 октября, в ходе рабочего визита в Канберру Министра обороны Украины Степана Полторака, во время встречи с Министром обороны Австралии были достигнуты важные договоренности о выделении 250 тыс. австралийских долларов для развития медицинской и спортивной реабилитации раненых военнослужащих.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Минобороны.

По данным ведомства, это позволит улучшить профессиональные навыки специалистов медицинской службы ВС Украины, усовершенствовать оборудование украинских медицинских учреждений для проведения реабилитации военнослужащих, получивших ранения во время боевых действий на Востоке Украины.

Австралия выделит A$250 тысяч для реабилитации раненых военнослужащих, - Минобороны 01

Отмечается, министр обороны Австралии был поражен силой духа украинских воинов, которые участвуют в международных соревнованиях "Invictus Games" и показывают превосходные результаты.

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Австралия выделит A$250 тысяч для реабилитации раненых военнослужащих, - Минобороны 02
Австралия выделит A$250 тысяч для реабилитации раненых военнослужащих, - Минобороны 03
Австралия выделит A$250 тысяч для реабилитации раненых военнослужащих, - Минобороны 04
Фото: пресс-служба Минобороны

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