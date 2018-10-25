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25.10.18 13:48

Активисты под МИД требовали "покарати покидька Філіпса" за надругательство над могилой Бандеры. ФОТОрепортаж

Сегодня активисты пришли под Министерство иностранных дел с требованием предпринять действия для привлечения пособника террористов Грэма Филлипса к ответственности за осквернение могилы Степана Бандеры в Германии.

Активисты под МИД требовали "покарати покидька Філіпса" за надругательство над могилой Бандеры. ФОТОрепортаж

Об этом сообщает корреспондент Цензор.НЕТ.

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Так, участники акции развернули перед зданием МИД плакаты с надписью "Покарати покидька Філіпса" и "Повернути Бандеру в Україну".

После этого они прошли внутрь здания и пообщались с начальницей управления по вопросам зарубежного украинства и гуманитарного сотрудничества Олесей Юрченко, которая предложила написать заявление, а также сообщила, что министерство держит данный вопрос на контроле.

Помимо привлечения к ответственности пропагандиста Филлипса, также был поднят вопрос о создании пантеона известных украинцев и перенесении останков Бандеры в Украину.

После общения с сотрудницей МИД активисты написали заявление с просьбой предпринять действия по указанным вопросам и покинули здание.

Активисты под МИД требовали покарати покидька Філіпса за надругательство над могилой Бандеры 01
Активисты под МИД требовали покарати покидька Філіпса за надругательство над могилой Бандеры 02
Активисты под МИД требовали покарати покидька Філіпса за надругательство над могилой Бандеры 03
Активисты под МИД требовали покарати покидька Філіпса за надругательство над могилой Бандеры 04

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Активисты под МИД требовали покарати покидька Філіпса за надругательство над могилой Бандеры 05
Активисты под МИД требовали покарати покидька Філіпса за надругательство над могилой Бандеры 06

Напомним, в немецком Мюнхене прокремлевский пропагандист Грэм Филлипс сорвал флаги с могилы лидера ОУН Степана Бандеры и прикрепил к могильному кресту баннер с надписью об "украинском нацисте".

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