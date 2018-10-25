Активисты под МИД требовали "покарати покидька Філіпса" за надругательство над могилой Бандеры. ФОТОрепортаж

Об этом сообщает корреспондент Цензор.НЕТ.

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Так, участники акции развернули перед зданием МИД плакаты с надписью "Покарати покидька Філіпса" и "Повернути Бандеру в Україну".

После этого они прошли внутрь здания и пообщались с начальницей управления по вопросам зарубежного украинства и гуманитарного сотрудничества Олесей Юрченко, которая предложила написать заявление, а также сообщила, что министерство держит данный вопрос на контроле.

Помимо привлечения к ответственности пропагандиста Филлипса, также был поднят вопрос о создании пантеона известных украинцев и перенесении останков Бандеры в Украину.

После общения с сотрудницей МИД активисты написали заявление с просьбой предпринять действия по указанным вопросам и покинули здание.









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Напомним, в немецком Мюнхене прокремлевский пропагандист Грэм Филлипс сорвал флаги с могилы лидера ОУН Степана Бандеры и прикрепил к могильному кресту баннер с надписью об "украинском нацисте".