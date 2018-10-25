Налоговой милицией ликвидирован межрегиональный центр минимизации таможенных платежей, который нанес государству более 15 млн грн убытков. ФОТОрепортаж

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Государственной фискальной службы.

В ходе проведения операции "Рубеж-2018" и расследования уголовного производства по ч.3 ст.212 УК Украины была установлена группа лиц, которые способствовали предприятиям реального сектора экономики в уклонении от уплаты налогов за счет формирования искусственного налогового кредита по НДС от фиктивных предприятий. Фиктивные предприятия, в свою очередь, формировали налоговый кредит по НДС в результате проведения рядом субъектов хозяйствования импортных операций с занижением стоимости импортируемой продукции, которая в дальнейшем реализовывалась по цепи поставки предприятиям реального сектора экономики.

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В результате таких действий в течение 2017-2018 гг. фигуранты нанесли государству ущерб на сумму более 15 млн грн..

По результатам 42 санкционированных обысков, проведенных по месту жительства фигурантов, в транспортных средствах, которые ими использовались, и в офисных помещениях ЦМНП на территории Киевской, Харьковской, Одесской областей и г. Киева, изъяты документы финансово-хозяйственной деятельности, компьютерная техника, электронные носители информации, более 30 печатей субъектов хозяйствования, задействованных в преступной схеме, в т.ч. нерезидентов, почти 10 млн грн, полученных преступным путем, и товарно-материальные ценности (в виде сантехнических принадлежностей), происхождение которых документально не подтверждено.

















Кроме того, на банковские счета фиктивных предприятий-участников ЦМНП наложен арест.

Досудебное расследование продолжается.