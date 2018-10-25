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25.10.18 14:10

Незаконная АЗС ликвидирована в Харькове: изъято топлива почти на 2 млн грн. ФОТОрепортаж

Сотрудники налоговой милиции ГУ ГФС в Харьковской области ликвидировали незаконную АЗС и изъяли крупную партию горючего.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Государственной фискальной службы.

В рамках проведения операции "Акциз-2018" было установлено, что на территории г. Харькова местный житель осуществляет реализацию бензина и дизельного топлива без государственной регистрации в качестве субъекта предпринимательской деятельности и наличия соответствующих разрешительных документов.

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По результатам проведенных мероприятий из незаконного оборота изъяты 19 тонн бензина марки А-95 и 38,4 тонны дизельного топлива общей стоимостью почти 2 млн грн, а также 2 бензиновые колонки на сумму 560 тыс. грн.

Незаконная АЗС ликвидирована в Харькове: изъято топлива почти на 2 млн грн 01
Незаконная АЗС ликвидирована в Харькове: изъято топлива почти на 2 млн грн 02
Незаконная АЗС ликвидирована в Харькове: изъято топлива почти на 2 млн грн 03
Незаконная АЗС ликвидирована в Харькове: изъято топлива почти на 2 млн грн 04

В отношении нарушителя составлен протокол об административном правонарушении по ч. 1 ст. 164 КУоАП.

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