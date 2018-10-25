Цензор.НЕТ

Меню |Фоторепортажи Полная версия
25.10.18 14:53

Порошенко обсудил с Кравчуком, Кучмой и Ющенко пути достижения мира на Донбассе. ФОТО

Президент Украины Петр Порошенко провел встречу со своими предшественниками - Леонидом Кравчуком (президент Украины в 1991-1994 годах), Леонидом Кучмой (президент в 1994-2005 годах) и Виктором Ющенко (президент Украины в 2005-2010 годах), в ходе которой обсудил с ними, в частности, пути достижения мира на востоке страны.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом говорится в сообщении пресс-службы Главы государства.

"Во время встречи состоялся обмен мнениями относительно дальнейшего развития Украинского государства, прекращения российской агрессии на Донбассе и достижения мира", - сказано в сообщении.

Глава государства отметил важную роль Леонида Кравчука, Леонида Кучмы и Виктора Ющенко как президентов Украины в разные времена становления Украинского государства.

Порошенко также передал им отличия президента Украины - юбилейную медаль "25 лет независимости Украины", которой они были награждены в 2016 году к 25-й годовщине независимости Украины.

Порошенко обсудил с Кравчуком, Кучмой и Ющенко пути достижения мира на Донбассе 01

Читайте на "Цензор.НЕТ": Если мы и в этот раз ошибемся, то грядущие выборы могут стать последними для Украины, - Кравчук

Смотреть комментарии → ← Назад в рубрику
© 2004—2018, "Цензор.НЕТ"
Полная версия сайта
bigmir)net TOP 100