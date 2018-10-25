Порошенко обсудил с Кравчуком, Кучмой и Ющенко пути достижения мира на Донбассе. ФОТО

Как передает Цензор.НЕТ, об этом говорится в сообщении пресс-службы Главы государства.

"Во время встречи состоялся обмен мнениями относительно дальнейшего развития Украинского государства, прекращения российской агрессии на Донбассе и достижения мира", - сказано в сообщении.

Глава государства отметил важную роль Леонида Кравчука, Леонида Кучмы и Виктора Ющенко как президентов Украины в разные времена становления Украинского государства.

Порошенко также передал им отличия президента Украины - юбилейную медаль "25 лет независимости Украины", которой они были награждены в 2016 году к 25-й годовщине независимости Украины.

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