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25.10.18 16:07

Разоблачена преступная группа в Польше, которая подделывала польские паспорта для граждан Украины. ФОТО

Сотрудники Пограничной службы Польши разоблачили организованную преступную группу, которая помогала украинцам незаконно попасть в Великобританию.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщает "Польское радио" со ссылкой на Бескидский отдел Пограничной службы.

Как отмечается, по делу проходит четверо подозреваемых, в том числе гражданин Украины. Лидером группировки был 32-летний житель Перемышля.

Как сообщила спикер отдела майор Эльжбета Пикор, украинские члены группировки искали желающих выехать в Великобританию и отправляли в Польшу их фотографии.

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"Затем польские члены преступной группы искали, в частности, среди жителей Подкарпатского воеводства людей, похожих на "клиентов" из Украины. Они также убеждали поляков продать их удостоверения личности и паспорта. За документы им платили от 200 до 500 злотых. В случае необходимости украинским клиентам подбирали изображения в польские документы благодаря наложению соответствующего грима, например, красили или удлиняли волосы, приклеивали усы, или подделывали фотографии в польских документах", - рассказала Пикор.

Разоблачена преступная группа в Польше, которая подделывала польские паспорта для граждан Украины 01
Разоблачена преступная группа в Польше, которая подделывала польские паспорта для граждан Украины 02

Украинцы платили за услуги злоумышленников от 2 до 3 тысяч евро. Еще тысячу стоила переправка на территорию Великобритании.

Как удалось установить, подобным образом в западную Европу были доставлены более десятка граждан Украины.

"Подозреваемые организовали украинцам транспорт до границы с Германией, откуда украинцы продолжали путешествие уже сами", - добавила Пикор.

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