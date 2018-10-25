Разоблачена преступная группа в Польше, которая подделывала польские паспорта для граждан Украины. ФОТО

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщает "Польское радио" со ссылкой на Бескидский отдел Пограничной службы.
Как отмечается, по делу проходит четверо подозреваемых, в том числе гражданин Украины. Лидером группировки был 32-летний житель Перемышля.
Как сообщила спикер отдела майор Эльжбета Пикор, украинские члены группировки искали желающих выехать в Великобританию и отправляли в Польшу их фотографии.
"Затем польские члены преступной группы искали, в частности, среди жителей Подкарпатского воеводства людей, похожих на "клиентов" из Украины. Они также убеждали поляков продать их удостоверения личности и паспорта. За документы им платили от 200 до 500 злотых. В случае необходимости украинским клиентам подбирали изображения в польские документы благодаря наложению соответствующего грима, например, красили или удлиняли волосы, приклеивали усы, или подделывали фотографии в польских документах", - рассказала Пикор.
Украинцы платили за услуги злоумышленников от 2 до 3 тысяч евро. Еще тысячу стоила переправка на территорию Великобритании.
Как удалось установить, подобным образом в западную Европу были доставлены более десятка граждан Украины.
"Подозреваемые организовали украинцам транспорт до границы с Германией, откуда украинцы продолжали путешествие уже сами", - добавила Пикор.