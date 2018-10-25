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25.10.18 16:48

Полиция в Киеве накрыла бордель. Хозяйка "бизнеса" уже отбывала срок за подобное преступление. ВИДЕО+ФОТОрепортаж

Работники управления по борьбе с преступлениями, связанными с торговлей людьми, Главного управления Национальной полиции в г. Киеве, сотрудники Киевской местной прокуратуры №3 и следователи Деснянского управления полиции разоблачили притон, замаскированного под массажный салон.

Об этом сообщает отдел коммуникации столичной полиции, передает Цензор.НЕТ.

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Как рассказал начальник Деснянского управления полиции Александр Косовский, в салоне работало три женщины из Киевской области, России и Херсона. Стоимость услуги составляла 300 грн. Работницы получали 40% от дохода.

"Организатор - 50-летняя фастовчанка, которая арендовала квартиру на улице Закревского. Женщина-предприниматель оформила массажный салон на свою дочь и ежегодно платила пошлину государству. Клиентов находили через интернет объявления и через визитки. Задержанная ранее отбывал наказание за аналогичное преступление", - говорится в сообщении.

В рамках уголовного производства, начатого по ч. 2 ст. 303 (сутенерство или вовлечение лица в занятие проституцией) Уголовного кодекса Украины, правоохранители провели обыски по адресу борделя и проживание фигурантки, откуда изъяли деньги, мобильные телефоны, компьютерную технику и банковские карточки.

Хозяйке преступного бизнеса объявлено о подозрении в совершении преступления. Ей грозит до семи лет лишения свободы.

Полиция в Киеве накрыла бордель. Хозяйка бизнеса уже отбывала срок за подобное преступление 01
Полиция в Киеве накрыла бордель. Хозяйка бизнеса уже отбывала срок за подобное преступление 02
Полиция в Киеве накрыла бордель. Хозяйка бизнеса уже отбывала срок за подобное преступление 03

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