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25.10.18 17:55

135 новых волонтеров Корпуса мира США торжественно присягнули в Киеве. ФОТОрепортаж

Сегодня в Киеве были торжественно приведены к присяге 135 новых волонтеров Корпуса мира США.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщает ZN.UA.

Уже 26 октября они отправятся к своим местам службы, где в течение двух лет будут работать в средних школах и высших учебных заведениях, органах местного самоуправления, общественных организациях, молодежных и социальных центрах.

Корпус мира США в Украине возвращается в Харьковскую и Херсонскую области, размещая там волонтеров впервые после Революции Достоинства.

Начиная с 1992 года, уже пятьдесят третья группа волонтеров приезжает в Украину.

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Программа Корпуса мира в Украине предлагает развитие практического английского языка, усиление навыков организационного развития, управления и работы с молодежью, согласно реформ, осуществляемых украинским правительством для более широкой интеграции в мировое сообщество.

Волонтерские проекты в украинских общинах охватывают гражданское образование, поощрение здорового образа жизни, профилактику ВИЧ и поддержку людей, которые столкнулись с эпидемией ВИЧ/СПИДа, лидерские тренинги для молодежи, семинары по развитию общин, создание библиотек и ресурсных центров, укрепление потенциала общественных организаций.

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135 новых волонтеров Корпуса мира США торжественно присягнули в Киеве 01
135 новых волонтеров Корпуса мира США торжественно присягнули в Киеве 02
135 новых волонтеров Корпуса мира США торжественно присягнули в Киеве 03
135 новых волонтеров Корпуса мира США торжественно присягнули в Киеве 04
135 новых волонтеров Корпуса мира США торжественно присягнули в Киеве 05
135 новых волонтеров Корпуса мира США торжественно присягнули в Киеве 06
135 новых волонтеров Корпуса мира США торжественно присягнули в Киеве 07
135 новых волонтеров Корпуса мира США торжественно присягнули в Киеве 08
135 новых волонтеров Корпуса мира США торжественно присягнули в Киеве 09
135 новых волонтеров Корпуса мира США торжественно присягнули в Киеве 10
135 новых волонтеров Корпуса мира США торжественно присягнули в Киеве 11
135 новых волонтеров Корпуса мира США торжественно присягнули в Киеве 12
135 новых волонтеров Корпуса мира США торжественно присягнули в Киеве 13
135 новых волонтеров Корпуса мира США торжественно присягнули в Киеве 14
135 новых волонтеров Корпуса мира США торжественно присягнули в Киеве 15

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