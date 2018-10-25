135 новых волонтеров Корпуса мира США торжественно присягнули в Киеве. ФОТОрепортаж

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщает ZN.UA.

Уже 26 октября они отправятся к своим местам службы, где в течение двух лет будут работать в средних школах и высших учебных заведениях, органах местного самоуправления, общественных организациях, молодежных и социальных центрах.

Корпус мира США в Украине возвращается в Харьковскую и Херсонскую области, размещая там волонтеров впервые после Революции Достоинства.

Начиная с 1992 года, уже пятьдесят третья группа волонтеров приезжает в Украину.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Ветераны АТО вылетели в США для участия в Марафоне морской пехоты, - Порошенко. ФОТОрепортаж

Программа Корпуса мира в Украине предлагает развитие практического английского языка, усиление навыков организационного развития, управления и работы с молодежью, согласно реформ, осуществляемых украинским правительством для более широкой интеграции в мировое сообщество.

Волонтерские проекты в украинских общинах охватывают гражданское образование, поощрение здорового образа жизни, профилактику ВИЧ и поддержку людей, которые столкнулись с эпидемией ВИЧ/СПИДа, лидерские тренинги для молодежи, семинары по развитию общин, создание библиотек и ресурсных центров, укрепление потенциала общественных организаций.

Читайте на "Цензор.НЕТ": По мнению большинства украинцев, ЕС и США положительно влияют на Украину, а Россия отрицательно, - опрос





























