Цензор.НЕТ

Меню |Фоторепортажи Полная версия
25.10.18 18:11

При получении 35 тысяч взятки задержана сотрудница военкомата в Запорожской области, - СБУ. ФОТО

В Запорожье сотрудники Службы безопасности Украины разоблачили на взятке чиновницу одного из районных военных комиссариатов области

Об этом Цензор.НЕТ сообщили в пресс-центре СБУ.

В сообщении отмечается: "Оперативники спецслужбы установили, что секретарь призывной комиссии пообещала местному жителю содействие в решении вопроса об освобождении от призыва на военную службу. Стоимость своих "услуг" злоумышленница оценила в тридцать пять тысяч гривен.

Правоохранители задержали злоумышленицу рядом с рабочим местом после получения всей суммы неправомерной выгоды. В рамках уголовного производства открытого по ч. 3 ст. 368 Уголовного кодекса Украины решается вопрос об объявлении задержанной о подозрении и избрании меры пресечения.

Операция по разоблачению взяточницы проводилась совместно с военной прокуратурой Запорожского гарнизона. Продолжаются следственные действия".

Также читайте: Следователь Переяслав-Хмельницкого отдела полиции задержан на взятке 500 долл., - прокуратура. ФОТО

При получении 35 тысяч взятки задержана сотрудница военкомата в Запорожской области, - СБУ 01
При получении 35 тысяч взятки задержана сотрудница военкомата в Запорожской области, - СБУ 02
При получении 35 тысяч взятки задержана сотрудница военкомата в Запорожской области, - СБУ 03

Смотреть комментарии → ← Назад в рубрику
© 2004—2018, "Цензор.НЕТ"
Полная версия сайта
bigmir)net TOP 100