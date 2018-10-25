Авто на евробляхах въехало в автобус во Львове, водитель и пассажир пешком сбежали с места ДТП. ФОТОрепортаж

Во Львове водитель авто на польских номерах въехал одновременно в автобус с пассажирами и в дерево и скрылся с места ДТП, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Захід.НЕТ.

Авария произошла на улице Стрыйской. По словам водителя автобуса, автомобиль BMW-525 на большой скорости выехал на встречную полосу и въехал одновременно в автобус и в столб. Пока водитель автобуса выбирался из кабины, и водитель, и пассажир BMW сбежали с места происшествия, бросив машину.

Судя по фото, которые обнародовали очевидцы, у автобуса разбито лобовое стекло и поврежден бампер.

В момент столкновения в салоне автобуса было около 50 пассажиров. В результате ДТП они не пострадали. Сейчас полицейские разыскивают водителя, скрывшегося с места ДТП.







