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25.10.18 22:29

Начальник финслужбы воинской части задержан в Черкассах на взятке 4 850 грн, - прокуратура. ФОТОрепортаж

25 октября правоохранители на взятке задержали начальника финансовой службы воинской части, дислоцированной в г. Черкассы. Офицер вымогал от сослуживца 4 850 грн.

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу военной прокуратуры Центрального региона.

Начальник финслужбы воинской части задержан в Черкассах на взятке 4 850 грн, - прокуратура 01

Установлено, что майор ВСУ организовал целый теневой "бизнес", а именно - разработал и внедрил схему вымогательства и получения от военнослужащих своей части взяток за "быструю и беспрепятственную" подготовку финансовых документов по проведению выплат причитающихся военнослужащим денежных средств перед увольнением со службы (компенсации за не полученое вещевое имущество, материальной помощи для решения социально-бытовых вопросов и т.д.). То есть, за совершение действий, входящих в его компетенцию.

Начальник финслужбы воинской части задержан в Черкассах на взятке 4 850 грн, - прокуратура 02

При этом "бизнесмен в погонах" предупреждал, что в случае не передачи ему вымагаемых средств, он будет затягивать своевременное проведение и оказывать другие препятствия в получении военнослужащими принадлежащих им средств.

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Во время проведения негласных следственных (розыскных) действий 19 октября была задокументирована передача нечистому на руку майору- "финансисту" первой части взятки в сумме 3 тыс. гривен.

Начальник финслужбы воинской части задержан в Черкассах на взятке 4 850 грн, - прокуратура 03

На передаче второй части в сумме 1 850 гривен правонарушитель задержан в порядке ст. 208 Уголовно-процессуального кодекса Украины.

Начальник финслужбы воинской части задержан в Черкассах на взятке 4 850 грн, - прокуратура 04

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Задержанному готовится сообщение о подозрении в совершении преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 368 Уголовного кодекса Украины, подача ходатайства следственному судье об избрании меры пресечения в виде содержания под стражей.

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