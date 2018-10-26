Обновленный Центр помощи украинским воинам открыли в Луцке. ВИДЕО+ФОТОрепортаж

Как передает Цензор.НЕТ, об этом на странице в Facebook сообщает председатель Волынской областной госадминистрации Александр Савченко.

Ваш браузер не поддерживает HTML5-видео "В Луцке возобновляет работу Центр помощи участникам АТО, где бойцы смогут получить психологическую и физиологическую реабилитацию. Кроме того, здесь постоянно будут дежурить группы быстрого реагирования, которые будут выезжать на экстренные случаи", - отметил Савченко.

Он проинформировал, что на мероприятие пришли несколько десятков участников АТО и военные капелланы, которые освятили центр.

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Отмечается, что Центр помощи участникам АТО в Волынской области открыли еще в 2015 году. Длительное время его возглавлял участник АТО Юрий Дмитрук. Основанный исключительно на волонтерской деятельности, позже центр прекратил свою работу из-за отсутствия финансов и специалистов. К председателю областной государственной администрации обратились ветераны с просьбой передать в распоряжение центра помещение на улице Привокзальная, 12, и тот согласился.

"Я надеюсь, что об открытии и центр быстро узнают ребята. Я даже не сомневаюсь в том, что участники боевых действий, проживающие на Волыни, общаются между собой постоянно, поэтому мы должны рассчитывать, что каждый, кто сюда придет, получит помощь. Так, здесь будут работать волонтеры, но будем думать, как обеспечить тех, кто будет работать в центре, заработной платой", - отметил руководитель области.

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Савченко отметил, что немалая заслуга в восстановлении центра – социально-ответственного бизнеса и волонтеров.

Руководить центром будет психолог Елена Зверева. В центре есть комната для группы быстрого реагирования, которая будет находиться в круглосуточной готовности выехать на помощь участникам АТО.

"В центре будут делать все, чтобы помочь им наладить привычный ритм жизни", - отметил Савченко.

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