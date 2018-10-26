Отношения между государствами вышли на серьезный рост, - Порошенко встретился с Лукашенко в Беларуси. ФОТО

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает пресс-служба Президента.

В начале переговоров Президент Украины поблагодарил за инициативу проведения Первого форума регионов Украины и Республики Беларусь и отметил его результативность. В частности, по словам Президента, уже был подписан ряд соглашений между областями и планируется принятие еще нескольких документов.



Фото: пресс-служба Президента

Порошенко также отметил, что сотрудничество между Украиной и Беларусью базируется на дружбе.

"Мы абсолютно уверены, что отношения вышли на серьезный рост. Экономика наших стран подчеркивает, что прирост составляет более 23% от года к году, в валюте", - отметил Президент.

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По его словам, происходит рост поставок украинской продукции в Беларусь.

"Для нас очень важно сохранить эти тенденции", - добавил Петр Порошенко.

Главы обоих государств примут участие в работе Первого форума регионов Украины и Республики Беларусь.