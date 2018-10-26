Цензор.НЕТ

Меню |Фоторепортажи Полная версия
26.10.18 16:31

Военнослужащий, продававший боеприпасы из зоны ООС, задержан на Херсонщине, - СБУ. ФОТОрепортаж

Сотрудники Службы безопасности Украины в рамках противодействия незаконному обороту оружия и взрывчатых веществ блокировали на Херсонщине незаконный оборот военных средств поражения.

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр СБУ.

Военнослужащий, продававший боеприпасы из зоны ООС, задержан на Херсонщине, - СБУ 01

По имеющейся в СБУ информации военнослужащий одной из воинских частей региона наладил реализацию оружия, в том числе представителям криминальных кругов, из района проведения операции Объединенных сил.

Военнослужащий, продававший боеприпасы из зоны ООС, задержан на Херсонщине, - СБУ 02

Смотрите также на "Цензор.НЕТ": В зоне ООС задержан гражданин, торговавший боеприпасами и взрывчатыми веществами. ФОТОрепортаж

Во время санкционированных обысков по месту жительства злоумышленника правоохранители обнаружили две гранаты Ф-1 и РГД-5, две тротиловые шашки по 200 граммов каждая, пластину динамической защиты тяжелой бронетехники с содержанием гексогена весом почти 200 граммов, более 30 патронов различного калибра и 2 запала к ручным гранатам.

Военнослужащий, продававший боеприпасы из зоны ООС, задержан на Херсонщине, - СБУ 03

Смотрите также на "Цензор.НЕТ": Правоохранители изъяли 1,5 тонны боеприпасов у жителя Кривого Рога, - Аброськин. ФОТОрепортаж


Военнослужащий, продававший боеприпасы из зоны ООС, задержан на Херсонщине, - СБУ 04

В рамках уголовного производства открытого по ч. 1 ст. 263 Уголовного кодекса Украины решается вопрос об объявлении фигуранту дела о подозрении в совершении преступления и избрании меры пресечения.

Смотреть комментарии → ← Назад в рубрику
© 2004—2018, "Цензор.НЕТ"
Полная версия сайта
bigmir)net TOP 100