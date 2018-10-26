Военнослужащий, продававший боеприпасы из зоны ООС, задержан на Херсонщине, - СБУ. ФОТОрепортаж

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр СБУ.
По имеющейся в СБУ информации военнослужащий одной из воинских частей региона наладил реализацию оружия, в том числе представителям криминальных кругов, из района проведения операции Объединенных сил.
Во время санкционированных обысков по месту жительства злоумышленника правоохранители обнаружили две гранаты Ф-1 и РГД-5, две тротиловые шашки по 200 граммов каждая, пластину динамической защиты тяжелой бронетехники с содержанием гексогена весом почти 200 граммов, более 30 патронов различного калибра и 2 запала к ручным гранатам.
В рамках уголовного производства открытого по ч. 1 ст. 263 Уголовного кодекса Украины решается вопрос об объявлении фигуранту дела о подозрении в совершении преступления и избрании меры пресечения.