Оружие и боеприпасы выявлены при проверке автомобилей на блокпостах в Запорожской области, - СБУ. ФОТОрепортаж

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр СБУ.

При осмотре транспортного средства с иностранной регистрацией на одном из блокпостов Мелитополького района правоохранители обнаружили автомат и два магазина к нему, почти 80 патронов, устройство для бесшумной стрельбы, пистолет, беспилотный летательный устройство, бронежилет и холодное оружие.

Смотрите также на "Цензор.НЕТ": Правоохранители задержали банду, которая продавала оружие в разных регионах Украины, - СБУ. ФОТОрепортаж

При проверке грузового автомобиля одной из воинских частей на другом контрольно-пропускном пункте правоохранители обнаружили примерно 9 тысяч патронов различного калибра без соответствующих сопроводительных документов.

Смотрите также: "Если не каждый второй, то каждый третий защитник Украины приехал с войны с оружием", - Матиос. ВИДЕО

Все фильтрационные мероприятия проходили в рамках антитеррористических учений проведенных Координационной группой АТЦ при Управлении Службы безопасности Украины в Запорожской области.