Цензор.НЕТ

Меню |Фоторепортажи Полная версия
26.10.18 19:09

Оружие и боеприпасы выявлены при проверке автомобилей на блокпостах в Запорожской области, - СБУ. ФОТОрепортаж

В Запорожской области в ходе проведения фильтрационных мероприятий сотрудники Службы безопасности Украины совместно с Нацполицией изъяли из незаконного оборота оружие и боеприпасы.

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр СБУ.

Оружие и боеприпасы выявлены при проверке автомобилей на блокпостах в Запорожской области, - СБУ 01

При осмотре транспортного средства с иностранной регистрацией на одном из блокпостов Мелитополького района правоохранители обнаружили автомат и два магазина к нему, почти 80 патронов, устройство для бесшумной стрельбы, пистолет, беспилотный летательный устройство, бронежилет и холодное оружие.

Смотрите также на "Цензор.НЕТ": Правоохранители задержали банду, которая продавала оружие в разных регионах Украины, - СБУ. ФОТОрепортаж

Оружие и боеприпасы выявлены при проверке автомобилей на блокпостах в Запорожской области, - СБУ 02

При проверке грузового автомобиля одной из воинских частей на другом контрольно-пропускном пункте правоохранители обнаружили примерно 9 тысяч патронов различного калибра без соответствующих сопроводительных документов.

Оружие и боеприпасы выявлены при проверке автомобилей на блокпостах в Запорожской области, - СБУ 03

Смотрите также: "Если не каждый второй, то каждый третий защитник Украины приехал с войны с оружием", - Матиос. ВИДЕО

Оружие и боеприпасы выявлены при проверке автомобилей на блокпостах в Запорожской области, - СБУ 04

Все фильтрационные мероприятия проходили в рамках антитеррористических учений проведенных Координационной группой АТЦ при Управлении Службы безопасности Украины в Запорожской области.

Смотреть комментарии → ← Назад в рубрику
© 2004—2018, "Цензор.НЕТ"
Полная версия сайта
bigmir)net TOP 100