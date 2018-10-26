Двое сотрудников Госэкоинспекции задержаны на Киевщине на взятке 2 тыс. долл., - прокуратура. ФОТОрепортаж

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу прокуратуры Киевской области.

Чиновники требовали и получили взятку в размере 2 тыс. долларов от должностных лиц предприятия за проведение "позитивной" проверки и неприменение штрафных санкций.

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Взяточники задержаны в порядке ст. 208 УПК Украины.





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Решается вопрос об уведомлении о подозрении задержанным лицам в совершении уголовного преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 368 (вымогательство и получение неправомерной выгоды лицом, занимающим ответственное положение, совершенное по предварительному сговору группой лиц) УК Украины. Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок от 5 до 10 лет.