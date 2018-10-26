Шесть мостов рухнуло за месяц в РФ. ФОТОрепортаж

Об этом в livejournal пишет Андрей Мальгин, сообщает Цензор.НЕТ.
В Приморье под грузовиком и легковыми автомобилями рухнул автомобильный мост недалеко от села Осиновка. В результате инцидента легковой автомобиль оказался зажат между грузовиком и частью моста. В данный момент перекрыта трасса Владивосток-Арсеньев в районе Осиновки.
В связи с обрушением 20-метрового участка автодорожного моста через реку Макопсе в Сочи было прервано автомобильное сообщение на федеральной трассе А-147 Джубга-Сочи.
Виадук обрушился на главный путь Транссиба в городе Свободный. В результате случившегося пострадал водитель грузовика, который в момент крушения ехал по мосту. Его госпитализировали с переломами и ушибами.
Движение по железной дороге перекрыли, а в городе ввели режим чрезвычайной ситуации.
26 октября в 13:25 поступила информация о том, что обрушился железобетонный двухполосный мост, длиной примерно 15 метров, сообщением село Дубенки — село Ардатово.
"Обрушение произошло в результате проезда грузового автомобиля вес груза которого превышал допустимую норму", - сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по Республике Мордовия.
На объездной трассе во Владивостоке обрушился пешеходный мост.
Инцидент произошел ранним утром 16 октября объездной трассе Седанка — Патрокл в районе улицы Басаргина. Грузовик задел надземный пешеходный переход, и одна из железобетонных балок упала на проезжую часть. Рухнувшая конструкция перекрыла все полосы.
В зоне строительства железнодорожной части Крымского моста один из пролетов накренился и упал в мелководье. Предполагается, что это произошло в результате технической неисправности одной из домкратных систем.