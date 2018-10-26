Лидер каталонских сепаратистов Пучдемон пожелал Тимошенко победы на выборах. У лидера "Батькивщины" говорят о "вежливости". ФОТО

Как передает Цензор.НЕТ, об этом Пучдемон написал в Twitter.

"Сегодня на форуме Кран-Монтан было приятно поздравить Тимошенко, бывшего премьер-министра Украины. Я желаю ей успеха на следующих президентских выборах в Украине", - написал каталонский сепаратист.

Основное обвинение, выдвинутое бывшему главе каталонского правительства в Испании - организация восстания. По данным СМИ, Пучдемон переехал в Бельгию после того, как суд отменил европейские и международные ордера на его арест. Однако, национальные ордера остаются в силе.

Председатель каталонского правительства Ким Торра заявлял, что Пучдемон остается формальным лидером Каталонии.







В свою очередь, пресс-секретарь Тимошенко для иностранных СМИ Наталья Лысова, которая сопровождает ее во время визита в Женеву, рассказала "Европейской правде", что Юлия Тимошенко не имела переговоров или полноценной встречи с бывшим главой правительства Каталонии Карлесом Пучдемоном, а совместное фото политиков в Женеве было сделано во время короткого приветствия.

Она, в частности, категорически опровергла информацию встреча политиков: "Никакой встречи Пучдемона с Тимошенко не было, вообще".

Лысова отметила, что Пучдемон сам подошел к представительнице Украины чтобы пожать ей руку.

"Карлес Пучдемон, как и Юлия Тимошенко, присутствовал на форуме безопасности в Женеве, где представляли участников, а после панельной дискуссии он подошел к Тимошенко, чтобы поздороваться. А правила хорошего тона предусматривают, что с людьми нужно здороваться. То, что встреча не имела места, подтверждает также твит Пучдемона, который не упоминает о "разговоре" с Юлией Тимошенко ", - пояснила она.

Пресс-секретарь Тимошенко также отметила, что в команде Тимошенко удивлены тем, что медиа "не отличают встречу и приветствие".