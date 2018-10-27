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27.10.18 11:41

Аваков наградил призеров украинской команды Invictus Games отличиями МВД. ФОТОрепортаж

Министр внутренних дел Арсен Аваков наградил призеров украинской команды Invictus Games отличиями МВД - нагрудными знаками "За безопасность народа".

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщает Департамент коммуникации МВД.

Также отмечается, что представители диаспоры получили медали "За международное сотрудничество в правоохранительной деятельности" - диаспора помогала в организации и приеме команды.

"Поздравляю украинскую команду InvictusGames с классным выступлением в Сиднее. 20 медалей: 7 золотых, 10 серебряных, 3 бронзовых. Это на 6 больше, чем в прошлом году в Канаде. Каждый из призеров получил награду МВД и заслуживает наградное оружие от министра. Диаспору тоже наградил медалями. Крепкие все!", - сказал Аваков.

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Аваков наградил призеров украинской команды Invictus Games отличиями МВД 01
Аваков наградил призеров украинской команды Invictus Games отличиями МВД 02
Аваков наградил призеров украинской команды Invictus Games отличиями МВД 03
Аваков наградил призеров украинской команды Invictus Games отличиями МВД 04

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Лидер партии "Народный Фронт" Арсений Яценюк также поздравил украинских героев.

На своей странице в Фейсбук он написал: 

"Поздравляю нашу сборную Invictus Games: Team Ukraine с блестящим выступлением в Сиднее!

Сначала на передовой, а теперь на спортивных аренах вы показали всему миру - украинцы нация мужественных, сильных и несокрушимых людей со стальным характером.

Пока среди нас такие герои - победить нас невозможно".

Аваков наградил призеров украинской команды Invictus Games отличиями МВД 05

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