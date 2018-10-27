Преступная группа, занимавшаяся изготовлением и сбытом поддельных документов Украины и ЕС, задержана в Житомире. ФОТО

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу прокуратуры Житомирской области.

Досудебным расследованием установлено, что группа житомирян, 56-, 51- и 49-лет, неоднократно, за денежное вознаграждение изготавливала поддельные официальные документы для граждан Украины, которые в дальнейшем использовались ими для избежания выдворения с территории стран Европейского союза.

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26 октября в центре Житомира злоумышленники задержаны "на горячем", во время передачи заказчику незаконно изготовленных документов - паспорта и водительских прав одной из зарубежных стран и получения "вознаграждения" - около 7 тыс. грн.





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В настоящее время проводятся первоочередные следственные действия, в том числе санкционированные обыски по месту жительства и проведения преступной деятельности фигурантов дела, устанавливается их причастность к совершению аналогичных преступлений.