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27.10.18 20:47

Под Киевом на крупной взятке задержали двух экологов: названы фамилии. ФОТОрепортаж

В Киевской области два инспектора задержаны за вымогательство. Стали известны фамилии

Правоохранители задержали двух инспекторов Государственной экологической инспекции Столичного округа по подозрению в получении неправомерной выгоды.

Под Киевом на крупной взятке задержали двух экологов: названы фамилии 01

Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры Киевской области, информирует Цензор.НЕТ.

В частности, 26 октября правоохранители задержали двух инспекторов по охране окружающей природной среды Государственной экологической инспекции Столичного округа, один из которых является депутатом Вышгородского городского совета, которые требовали и получили взятку - крупную сумму долларов от должностных лиц общества за проведение "позитивной" проверки и неприменении штрафных санкций.

Под Киевом на крупной взятке задержали двух экологов: названы фамилии 02

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Как удалось узнать изданию "Апосторф" в правоохранительных органах, задержанными оказались Сергей Жадан и Алексей Обризан.

Под Киевом на крупной взятке задержали двух экологов: названы фамилии 03
Под Киевом на крупной взятке задержали двух экологов: названы фамилии 04

В настоящее время продолжаются следственные (розыскные) действия, решается вопрос об уведомлении о подозрении задержанным лицам в совершении уголовного преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 368 ("Вымогательство и получение неправомерной выгоды лицом, занимающим ответственное положение, совершенное по предварительному сговору группой лиц") Уголовного кодекса Украины.

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Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок от 5 до 10 лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до 3 лет с конфискацией имущества.

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