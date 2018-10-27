Под Киевом на крупной взятке задержали двух экологов: названы фамилии. ФОТОрепортаж

Правоохранители задержали двух инспекторов Государственной экологической инспекции Столичного округа по подозрению в получении неправомерной выгоды.

Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры Киевской области, информирует Цензор.НЕТ.

В частности, 26 октября правоохранители задержали двух инспекторов по охране окружающей природной среды Государственной экологической инспекции Столичного округа, один из которых является депутатом Вышгородского городского совета, которые требовали и получили взятку - крупную сумму долларов от должностных лиц общества за проведение "позитивной" проверки и неприменении штрафных санкций.

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Как удалось узнать изданию "Апосторф" в правоохранительных органах, задержанными оказались Сергей Жадан и Алексей Обризан.





В настоящее время продолжаются следственные (розыскные) действия, решается вопрос об уведомлении о подозрении задержанным лицам в совершении уголовного преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 368 ("Вымогательство и получение неправомерной выгоды лицом, занимающим ответственное положение, совершенное по предварительному сговору группой лиц") Уголовного кодекса Украины.

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Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок от 5 до 10 лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до 3 лет с конфискацией имущества.