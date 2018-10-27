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27.10.18 21:51

Алкогольный фальсификат и оборудование для его изготовления на 900 тыс. грн изъяты в двух подпольных цехах в Донецкой и Киевской областях, - ООС. ФОТОрепортаж

Сотрудники спецподразделения налоговой милиции ГФС Украины, входящие в состав Объединенных сил, 26-27 октября 2018 года разоблачили два подпольных цеха по незаконному изготовлению фальсифицированной алкогольной продукции и разоблачена группа лиц.

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на facebook-страницу Операции Объединенных сил.

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По данным ГФС, злоумышленники изготавливали, хранили и сбывали через сеть "Интернет", с помощью служб курьерских доставок, фальсифицированную алкогольную продукцию на территории Луганской, Донецкой и Киевской областей.

В ходе проведенных обысков на территории Донецкой и Киевской областей обнаружено и изъято:

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Кроме того, изъяты компоненты (коньяк, виски и другие), усилители вкуса, пищевые красители, пластиковые емкости объемом 1000 литров в металлических каркасах, спиртометры, воронки, бутылки, шланги, мерные стаканы, пластиковая тара, крышки, картонные ящики, полиэтиленовая тара, насосное оборудование, жидкостные фильтры и т.д. ориентировочной стоимостью 566 тыс. грн.

Всего изъято товарно-материальных ценностей на общую сумму 900 тыс. грн.

Алкогольный фальсификат и оборудование для его изготовления на 900 тыс. грн изъяты в двух подпольных цехах в Донецкой и Киевской областях, - ООС 01

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Алкогольный фальсификат и оборудование для его изготовления на 900 тыс. грн изъяты в двух подпольных цехах в Донецкой и Киевской областях, - ООС 02
Алкогольный фальсификат и оборудование для его изготовления на 900 тыс. грн изъяты в двух подпольных цехах в Донецкой и Киевской областях, - ООС 03
Алкогольный фальсификат и оборудование для его изготовления на 900 тыс. грн изъяты в двух подпольных цехах в Донецкой и Киевской областях, - ООС 04
Алкогольный фальсификат и оборудование для его изготовления на 900 тыс. грн изъяты в двух подпольных цехах в Донецкой и Киевской областях, - ООС 05

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Алкогольный фальсификат и оборудование для его изготовления на 900 тыс. грн изъяты в двух подпольных цехах в Донецкой и Киевской областях, - ООС 06
Алкогольный фальсификат и оборудование для его изготовления на 900 тыс. грн изъяты в двух подпольных цехах в Донецкой и Киевской областях, - ООС 07
Алкогольный фальсификат и оборудование для его изготовления на 900 тыс. грн изъяты в двух подпольных цехах в Донецкой и Киевской областях, - ООС 08

Фото: facebook.com/pressjfo.news

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