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28.10.18 14:37

США доставили на базу в Германии крупнейшую в 21-м веке партию боеприпасов. ФОТО

На американскую авиабазу в Германии "Рамштайн" доставлена самая крупная партия боеприпасов и снаряжения в 21-м веке.

Как передает Цензор.НЕТ со ссылкой на DW, об этом сообщается на сайте военно-воздушных сил США.

Отмечается, что за октябрь на базу было доставлено в общей сложности около 100 контейнеров с различным военным снаряжением.

"Это крупнейшая поставка такого рода со времен операции Allied Force в 1999 году (речь о бомбардировках Югославии авиацией НАТО. - Ред.)", - говорится в пресс-релизе.

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Полученное снаряжение будет использоваться, в частности, для "поддержки натовской Европейской инициативы сдерживания".

Эта программа США по усилению присутствия в Европе для обеспечения безопасности в регионе была запущена летом 2014 года в ответ на аннексию Россией Крыма и боевые действия на Востоке Украины.

США доставили на базу в Германии крупнейшую в 21-м веке партию боеприпасов 01
США доставили на базу в Германии крупнейшую в 21-м веке партию боеприпасов 02
США доставили на базу в Германии крупнейшую в 21-м веке партию боеприпасов 03

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