Житель Донетчины пытался провезти на оккупированные территории 3,6 кг ювелирных изделий и партию мобильных телефонов. ФОТОрепортаж

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр ОС.
"Сотрудниками спецподразделения налоговой милиции ГФС Украины, включенными в состав Объединенных сил, осуществлен осмотр личных вещей гражданина Л., который пытался скрытно, с использованием тайника в дверной карте частного автомобиля, переместить к временно оккупированную территорию Украины более 3,6 кг ювелирных изделий из серебра и 20 мобильных телефонов", - говорится в сообщении.
Общая стоимость обнаруженных товарно-материальных ценностей составляет 159,8 тыс. грн.
На основании собранных материалов относительно Л. составлен протокол об административном правонарушении, предусмотренном ч.1 ст.204-3 КУоАП. Статья предусматривает немалый штраф и конфискацию незаконно перемещаемых товаров.