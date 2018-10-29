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29.10.18 00:21

Ветераны АТО приняли участие в Марафоне морской пехоты США. ФОТОрепортаж

Украинская команда воинов-участников АТО успешно финишировала в двух забегах 43-го Марафона Морской пехоты США, состоявшегося в воскресенье в американской столице.

Четверо украинцев преодолели дистанцию 10 км, еще четверо пробежали 42 км, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.

Старт на обеих дистанциях происходил одновременно, но в разных местах, на короткую дистанцию - неподалеку от здания Конгресса США в Вашингтоне, на полный марафон - возле Пентагона в Арлингтоне. Финишировали все участники у известного мемориала Iwo Jima, посвященного погибшим воинам Морской пехоты США.

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В 10-километровой дистанции участие от Украины приняли:

В команду в забеге на 42 км вошли:

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Кроме того, в состав украинских команд вошли представители, сопровождавшие раненых воинов, а также поддерживавших их на дистанции.

Марафон морской пехоты США проводится традиционно в конце октября с 1976 года. Команды украинских воинов АТО принимают участие в марафоне три года подряд.

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Ветераны АТО приняли участие в Марафоне морской пехоты США 02
Ветераны АТО приняли участие в Марафоне морской пехоты США 03
Ветераны АТО приняли участие в Марафоне морской пехоты США 04

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Ветераны АТО приняли участие в Марафоне морской пехоты США 06
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