Ветераны АТО приняли участие в Марафоне морской пехоты США. ФОТОрепортаж

Четверо украинцев преодолели дистанцию 10 км, еще четверо пробежали 42 км, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.

Старт на обеих дистанциях происходил одновременно, но в разных местах, на короткую дистанцию - неподалеку от здания Конгресса США в Вашингтоне, на полный марафон - возле Пентагона в Арлингтоне. Финишировали все участники у известного мемориала Iwo Jima, посвященного погибшим воинам Морской пехоты США.

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В 10-километровой дистанции участие от Украины приняли:

Александр Дарморос, военнослужащий ВС Украины (имеет ампутацию и потерял зрение);

Андрей Бондарчук, военнослужащий Нацгвардии Украины;

Дмитрий Полтавец, военнослужащий Нацгвардии Украины;

Юрий Козловский, военнослужащий Госпогранслужбы Украины (имеет ампутацию нижней конечности).

В команду в забеге на 42 км вошли:

Павел Чайка, военнослужащий ВС Украины;

Руслан Попов, ветеран;

Богдан Ушарук, ветеран;

Александр Попруженко, ветеран, потерял зрение.

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Кроме того, в состав украинских команд вошли представители, сопровождавшие раненых воинов, а также поддерживавших их на дистанции.

Марафон морской пехоты США проводится традиционно в конце октября с 1976 года. Команды украинских воинов АТО принимают участие в марафоне три года подряд.









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