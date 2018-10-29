Столетие государственности в Чехии отметили военным парадом. ФОТОрепортаж

В торжествах приняли участие подразделения чешской армии и полиции, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Радіо Свобода. Кроме бронетранспортеров и танков, в параде приняла участие военная авиация - истребители и вертолеты.

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Несмотря на дождь, посмотреть на парад пришли тысячи горожан. После парада все желающие смогли подробнее рассмотреть военную технику, которая принимала участие в параде.

За парадом с трибуны наблюдали президент Чехии Милош Земан и его словацкий коллега Андрей Киска. Накануне празднования Прагу посетили президент Франции Эмманюэль Макрон и канцлер Германии Ангела Меркель.

В Праге также проходят ярмарки и праздничные концерты. Большинство музеев и часть государственных учреждений столицы Чехии проводят дни открытых дверей. Также после длительной реконструкции торжественно открыли Национальный музей на Вацлавской площади.

28 октября 1918 на этой же площади была официально провозглашена независимость Чехословакии. Первым президентом страны был Томаш Гарриг Масарик.

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Независимое чехословацкое государство возникло в результате распада Австро-Венгерской империи. В период между двумя мировыми войнами в ее состав входила и нынешняя Закарпатская область Украины под названием "Подкарпатская Русь". После власти коммунистов страна поделилась в 1993 году на независимые Чехию и Словакию. Современная Чехия считает себя продолжателем не только чешской государственности, начиная с IX-X веков, но также совместного со словаками чехословацкого государства.

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