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29.10.18 07:15

Пассажирский самолет Boeing-737 упал в море после вылета из столицы Индонезии: на борту было 188 человек. ФОТОрепортаж

Пассажирский самолет Boeing-737 индонезийской авиакомпании Lion Air потерпел крушение через несколько минут после вылета из аэропорта Джакарты (Индонезия)

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Лигу, об этом сообщает Reuters.

Самолет Boeing 737 MAX 8 авиакомпании Lion Air упал в море около острова Ява спустя несколько минут после вылета из столицы Джакарты.

Известно, что борту было 178 взрослых, младенец и двое детей, а также два пилота и пятеро членов экипажа.

В службе поиска и спасения Индонезии подтвердили крушение и сообщили, что потеряли связь с самолетом спустя 13 минут после его взлета.

Пассажирский самолет Boeing-737 упал в море после вылета из столицы Индонезии: на борту было 188 человек 01

Около морского нефтеперерабатывающего завода, примерно в том месте, где с самолетом потерялась связь, в воде нашли обломки самолета и сидения.

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В спасательной службе Индонезии сказали, что надеются, что есть выжившие, но точно информации о пассажирах нет. Начальник индонезийского агентства катастроф опубликовал фото личных вещей пассажиров самолета и видео с места падения.

Пассажирский самолет Boeing-737 упал в море после вылета из столицы Индонезии: на борту было 188 человек 02

Самолет летел из Джакарты в Панкалпинанг, центр индонезийской провинции Банка-Белитунг. Это первое крушение самолета Boeing 737 MAX - модернизированной и более экономной версии самолета, впервые представленной в 2017 году.

Пассажирский самолет Boeing-737 упал в море после вылета из столицы Индонезии: на борту было 188 человек 03

По данным телерадиокорпорации, Lion Air - крупнейшая частная авиакомпания Индонезии, размер ее флота - более 100 самолетов, в том числе Boeing 737 различных модификаций, а также три лайнера Airbus A330-300. Маршрутная сеть авиакомпании насчитывает более 120 направлений.

Пассажирский самолет Boeing-737 упал в море после вылета из столицы Индонезии: на борту было 188 человек 04
Пассажирский самолет Boeing-737 упал в море после вылета из столицы Индонезии: на борту было 188 человек 05
Пассажирский самолет Boeing-737 упал в море после вылета из столицы Индонезии: на борту было 188 человек 06
Пассажирский самолет Boeing-737 упал в море после вылета из столицы Индонезии: на борту было 188 человек 07
Фото: начальник индонезийского агентства катастроф Sutopo Purwo Nugroho/Twitter

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