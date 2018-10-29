Пассажирский самолет Boeing-737 упал в море после вылета из столицы Индонезии: на борту было 188 человек. ФОТОрепортаж

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Лигу, об этом сообщает Reuters.

Самолет Boeing 737 MAX 8 авиакомпании Lion Air упал в море около острова Ява спустя несколько минут после вылета из столицы Джакарты.

Известно, что борту было 178 взрослых, младенец и двое детей, а также два пилота и пятеро членов экипажа.

В службе поиска и спасения Индонезии подтвердили крушение и сообщили, что потеряли связь с самолетом спустя 13 минут после его взлета.

Около морского нефтеперерабатывающего завода, примерно в том месте, где с самолетом потерялась связь, в воде нашли обломки самолета и сидения.

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В спасательной службе Индонезии сказали, что надеются, что есть выжившие, но точно информации о пассажирах нет. Начальник индонезийского агентства катастроф опубликовал фото личных вещей пассажиров самолета и видео с места падения.

Самолет летел из Джакарты в Панкалпинанг, центр индонезийской провинции Банка-Белитунг. Это первое крушение самолета Boeing 737 MAX - модернизированной и более экономной версии самолета, впервые представленной в 2017 году.

По данным телерадиокорпорации, Lion Air - крупнейшая частная авиакомпания Индонезии, размер ее флота - более 100 самолетов, в том числе Boeing 737 различных модификаций, а также три лайнера Airbus A330-300. Маршрутная сеть авиакомпании насчитывает более 120 направлений.









Фото: начальник индонезийского агентства катастроф Sutopo Purwo Nugroho/Twitter