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29.10.18 12:24

"Вышел из тюрьмы и нормально себя чувствует": криминальный авторитет Титов (Мультик), об аресте которого год назад сообщал Луценко, посетил турнир в Николаеве. ФОТОрепортаж

В субботу, 27 октября, в Николаеве под патронатом губернатора Алексея Савченко прошел международный турнир по смешанным единоборствам "ROAD to WWFC-17". На турнире присутствовал местный криминальный авторитет Михаил Титов (Мультик)

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщает местное издание БлиNКом

Вышел из тюрьмы и нормально себя чувствует: криминальный авторитет Титов (Мультик), об аресте которого год назад сообщал Луценко, посетил турнир в Николаеве 01
Вышел из тюрьмы и нормально себя чувствует: криминальный авторитет Титов (Мультик), об аресте которого год назад сообщал Луценко, посетил турнир в Николаеве 02

Ожидая начало турнира, в холле СК гости охотно селфились на фоне обустроенных организаторами фотозон.

Вышел из тюрьмы и нормально себя чувствует: криминальный авторитет Титов (Мультик), об аресте которого год назад сообщал Луценко, посетил турнир в Николаеве 03

Некоторые ВИП-гости ожидали начало турнира в зале, за пронумерованными столиками, кто-то тусовался на перекурах в предвкушении зрелищ. Сам зал спорткомплекса был забит до отказа.

Вышел из тюрьмы и нормально себя чувствует: криминальный авторитет Титов (Мультик), об аресте которого год назад сообщал Луценко, посетил турнир в Николаеве 04

Среди тех, кто пришел на турнир, было очень много депутатов горсовета от разных фракций и представителей николаевского бизнеса. Кроме губернатора Алексея Савченко посетил мероприятие и нардеп Вадим Пидберезняк.

Вышел из тюрьмы и нормально себя чувствует: криминальный авторитет Титов (Мультик), об аресте которого год назад сообщал Луценко, посетил турнир в Николаеве 05Вышел из тюрьмы и нормально себя чувствует: криминальный авторитет Титов (Мультик), об аресте которого год назад сообщал Луценко, посетил турнир в Николаеве 06

Нардеп Вадим Пидберезняк был рад встрече с друзьями, а депутат горсовета Сергей Мотуз пытался сориентироваться в обстановке, следуя за коллегой по депкорпусу Вячеславом Карцевым.

Вышел из тюрьмы и нормально себя чувствует: криминальный авторитет Титов (Мультик), об аресте которого год назад сообщал Луценко, посетил турнир в Николаеве 07

Депутат Карцев охотно обнимался с друзьями, на зависть двум очаровательным блондинкам

Вышел из тюрьмы и нормально себя чувствует: криминальный авторитет Титов (Мультик), об аресте которого год назад сообщал Луценко, посетил турнир в Николаеве 08
Оппоблоковец Андрей Яковлев искал глазами своих, почухивая живот

Вышел из тюрьмы и нормально себя чувствует: криминальный авторитет Титов (Мультик), об аресте которого год назад сообщал Луценко, посетил турнир в Николаеве 09
Депутат Олег Грипас оказался шустрее, и попивал за столиком водичку, пока другие только подтягивались

Вышел из тюрьмы и нормально себя чувствует: криминальный авторитет Титов (Мультик), об аресте которого год назад сообщал Луценко, посетил турнир в Николаеве 10
Кроме зрелищ, гостей турнира ждали и вкусняшки

Вышел из тюрьмы и нормально себя чувствует: криминальный авторитет Титов (Мультик), об аресте которого год назад сообщал Луценко, посетил турнир в Николаеве 11
Вадим Пидберезняк с Карцевым возле октагона гадали, когда же появится губернатор Савченко, и начнется турнир

Присутствующий на мероприятии известный николаевский бизнесмен Владислав Чайка не забывал о делах даже в выходной день, как и Алексей Пелипас.

Вышел из тюрьмы и нормально себя чувствует: криминальный авторитет Титов (Мультик), об аресте которого год назад сообщал Луценко, посетил турнир в Николаеве 12
Владислав Чайка ( справа)

Вышел из тюрьмы и нормально себя чувствует: криминальный авторитет Титов (Мультик), об аресте которого год назад сообщал Луценко, посетил турнир в Николаеве 13
У Алексея Пелипаса щемило в груди

И лишь небезызвестный николаевский бизнесмен Михаил Титов (авторитет Мультик) пребывал в отличном настроении и радостно общался со всеми гостями турнира.

Вышел из тюрьмы и нормально себя чувствует: криминальный авторитет Титов (Мультик), об аресте которого год назад сообщал Луценко, посетил турнир в Николаеве 14
Вышел из тюрьмы и нормально себя чувствует: криминальный авторитет Титов (Мультик), об аресте которого год назад сообщал Луценко, посетил турнир в Николаеве 15

Смотрите на "Цензор.НЕТ: "Ты шо в дуб еб#лся?! Тебе напомнить с кем ты должен советоваться?! Нах#й ты умничаешь, Вова!?", - криминальный авторитет Мультик корректирует политику "Оппоблока" в Николаеве. ВИДЕО

И вот, наступил волнующий момент: в зал проследовали все главные герои, и ведущий объявил об открытии международного турнира.

Вышел из тюрьмы и нормально себя чувствует: криминальный авторитет Титов (Мультик), об аресте которого год назад сообщал Луценко, посетил турнир в Николаеве 16

Алексей Савченко был счастлив, что турнир проходил под его патронатом

После приветственного слова губернатора к собравшимся, в октагоне благодарностями и памятными наградами отметили всех тех, кто постоянно оказывает поддержку николаевскому спорту и спортсменам. Досталось и самому Алексею Савченко, чему тот был несказанно рад.

Вышел из тюрьмы и нормально себя чувствует: криминальный авторитет Титов (Мультик), об аресте которого год назад сообщал Луценко, посетил турнир в Николаеве 17
Губернатор с подаренными перчатками и фирменной футболкой

Группу сильной половины меценатов украсила хрупкая и обаятельная Анна Титова, которой глава Федерации самбо Украины Евгений Степанюк вручил огромный букет белых роз.

Вышел из тюрьмы и нормально себя чувствует: криминальный авторитет Титов (Мультик), об аресте которого год назад сообщал Луценко, посетил турнир в Николаеве 18
Евгений Степанюк вручает памятные награды бизнесменам Вячеславу Симченко и Анару Ахундову

Вышел из тюрьмы и нормально себя чувствует: криминальный авторитет Титов (Мультик), об аресте которого год назад сообщал Луценко, посетил турнир в Николаеве 19
Анна Титова с букетом белых роз

А приглашенной на турнир певице Светлане Тарабаровой вручили букет алых роз:

Вышел из тюрьмы и нормально себя чувствует: криминальный авторитет Титов (Мультик), об аресте которого год назад сообщал Луценко, посетил турнир в Николаеве 20

Благодарность за поддержку в развитии спорта и фирменную футболку, как и губернатор, получил и нардеп Вадим Пидберезняк:

Вышел из тюрьмы и нормально себя чувствует: криминальный авторитет Титов (Мультик), об аресте которого год назад сообщал Луценко, посетил турнир в Николаеве 21

После этого в октагоне развернулось то самое зрелище, ради которого сотни николаевцев прибыли в этот день в "Надежду"

Вышел из тюрьмы и нормально себя чувствует: криминальный авторитет Титов (Мультик), об аресте которого год назад сообщал Луценко, посетил турнир в Николаеве 22
Вышел из тюрьмы и нормально себя чувствует: криминальный авторитет Титов (Мультик), об аресте которого год назад сообщал Луценко, посетил турнир в Николаеве 23
Вышел из тюрьмы и нормально себя чувствует: криминальный авторитет Титов (Мультик), об аресте которого год назад сообщал Луценко, посетил турнир в Николаеве 24
Зрителям представили участников турнира из 12 стран

Кроме прямой трансляции соревнований, велась трансляция и в самом зале — на огромном экране

Каждый бой в октагоне просто "взрывал" зал. Николаевцы неистово болели за своих, за Украину, группы поддержки гостей из других стран — за своих.

Вышел из тюрьмы и нормально себя чувствует: криминальный авторитет Титов (Мультик), об аресте которого год назад сообщал Луценко, посетил турнир в Николаеве 25

Звезды на ринге были довольно титулованными

Вышел из тюрьмы и нормально себя чувствует: криминальный авторитет Титов (Мультик), об аресте которого год назад сообщал Луценко, посетил турнир в Николаеве 26

Вышел из тюрьмы и нормально себя чувствует: криминальный авторитет Титов (Мультик), об аресте которого год назад сообщал Луценко, посетил турнир в Николаеве 27

В свете софитов мерцали не только спортсмены.

Вышел из тюрьмы и нормально себя чувствует: криминальный авторитет Титов (Мультик), об аресте которого год назад сообщал Луценко, посетил турнир в Николаеве 28
Вышел из тюрьмы и нормально себя чувствует: криминальный авторитет Титов (Мультик), об аресте которого год назад сообщал Луценко, посетил турнир в Николаеве 29
Вышел из тюрьмы и нормально себя чувствует: криминальный авторитет Титов (Мультик), об аресте которого год назад сообщал Луценко, посетил турнир в Николаеве 30
Вышел из тюрьмы и нормально себя чувствует: криминальный авторитет Титов (Мультик), об аресте которого год назад сообщал Луценко, посетил турнир в Николаеве 31
Вышел из тюрьмы и нормально себя чувствует: криминальный авторитет Титов (Мультик), об аресте которого год назад сообщал Луценко, посетил турнир в Николаеве 32

В международном турнире по смешанным единоборствам николаевский спортсмен Юрий Проценко одержал победу над своим противником из Грузии Квичей Генгашвили.

Вышел из тюрьмы и нормально себя чувствует: криминальный авторитет Титов (Мультик), об аресте которого год назад сообщал Луценко, посетил турнир в Николаеве 33
Вышел из тюрьмы и нормально себя чувствует: криминальный авторитет Титов (Мультик), об аресте которого год назад сообщал Луценко, посетил турнир в Николаеве 34

Известный блогер и активист Роман Синицын, комментируя публикацию николаевского издания, отметил: "Здесь просто феерический фоторепортаж с респектабельного светского раута Николаева - турнира по ММА. Вся местная и неместная элита, пот, лексус, кровь, корабелы и Джек Дэниелс. Ну и без губернатора Савченко не обошлось, он там соорганизатор турнира вместе с криминальным авторитетом Мультиком. Последний, кстати, вышел из тюрьмы и нормально себя чувствует".

Вышел из тюрьмы и нормально себя чувствует: криминальный авторитет Титов (Мультик), об аресте которого год назад сообщал Луценко, посетил турнир в Николаеве 35

Напомним, в августе 2017 года Генпрокурор сообщил о громком задержании главаря николаевской ОПГ Титова (Мультик) и четверых его подельников.

Тогда Луценко сообщил: "В результате совместной операции ГПУ с "К" СБУ в Николаеве задержаны 5 человек, в том числе - лидер устойчивой преступной организации Титов, известного в криминальной среде как Мультик. Эти лица подозреваются в создании преступной организации, которая на протяжении 2008 - 2017 годов занималась угрозами убийством, лишением свободы людей, рэкетом, рейдерством, угонами, присвоением имущества и государственных средств".

Луценко также проводил в Николаеве прием граждан, пострадавших от ОПГ Титова (Мультика).

Вышел из тюрьмы и нормально себя чувствует: криминальный авторитет Титов (Мультик), об аресте которого год назад сообщал Луценко, посетил турнир в Николаеве 36

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