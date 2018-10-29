Правоохранители разоблачили две наркогруппировки в Одесской области, - СБУ. ФОТОрепортаж

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает пресс-служба СБУ в Facebook.
"Оперативники спецслужбы установили, что дельцы наладили сбыт особо опасного наркотического средства метадон местным наркозависимым лицам. По информации СБУ после получения средств на банковские счета злоумышленники закладывали наркотики в тайники в одном из районов Одессы известном как "Яма"", - сказано в сообщении.
Правоохранители задержали пятерых участников незаконной преступной группировки в областном центре согласно ст. 208 Уголовно-процессуального кодекса Украины.
Также сообщается, что во время санкционированных обысков по адресам проживания злоумышленников, в местах хранения и сбыта наркотических средств правоохранители обнаружили метадон, оборудование для изготовления и фасовки наркотиков и денежные средства, полученные от противоправной деятельности.
В рамках уголовного производства открытого по ч. 3 ст. 28 и ч. 3 ст. 307 Уголовного кодекса Украины восьми участникам наркогруппировки сообщено о подозрении в совершении преступления.
Фото: пресс-служба СБУ/Facebook
Продолжаются следственные действия для установления всех обстоятельств и других лиц, причастных к противоправной деятельности.