Малимонова избили за борьбу с рекламой наркоточек. Сейчас он в реанимации, - глава "Нацкорпуса" Днепропетровщины Котенко. ФОТО

Как передает Цензор.НЕТ, об этом он написал в фейсбуке.

Он отметил: "Сегодня было совершено нападение на нашего побратима из Павлограда, представителя Нацдружин, Юрия Малимонова. Ясно, что за общественную деятельность и четкую патриотическую позицию. Достоверно, за борьбу с рекламой наркоточек. Сейчас Юрий находится в реанимации в тяжелом состоянии. Советуем полиции найти нападавших и организаторов быстрее".

Напомним, что 29 октября на активиста "Национальных дружин " Юрия Малимонова совершено нападение в Павлограде. Ему нанесли 18 ударов кастетом.