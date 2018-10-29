Цензор.НЕТ

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29.10.18 20:38

Малимонова избили за борьбу с рекламой наркоточек. Сейчас он в реанимации, - глава "Нацкорпуса" Днепропетровщины Котенко. ФОТО

Глава Днепропетровской организации "Национального корпуса" Денис Котенко опубликовал новую информацию о состоянии активиста Юрия Малимонова, на которого было совершено нападение.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом он написал в фейсбуке.

Он отметил: "Сегодня было совершено нападение на нашего побратима из Павлограда, представителя Нацдружин, Юрия Малимонова. Ясно, что за общественную деятельность и четкую патриотическую позицию. Достоверно, за борьбу с рекламой наркоточек. Сейчас Юрий находится в реанимации в тяжелом состоянии. Советуем полиции найти нападавших и организаторов быстрее".

Малимонова избили за борьбу с рекламой наркоточек. Сейчас он в реанимации, - глава Нацкорпуса Днепропетровщины Котенко 01

Напомним, что 29 октября на активиста "Национальных дружин " Юрия Малимонова совершено нападение в Павлограде. Ему нанесли 18 ударов кастетом.

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