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29.10.18 21:59

Проект для детей "ARTПЕРЕМИР’Я" стартовал на Донбассе, - пресс-центр ОС. ФОТОрепортаж

В Краматорске дан старт Национальному художественному проекту "ARTПЕРЕМИР’Я". В городском Доме культуры актеры Запорожского театра-лаборатории VIA показали детский спектакль "Малыш и Карлсон".

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр Объединенных сил, проект проходит по инициативе командующего ОС генерал-лейтенанта Сергея Наева.

"Основная цель проекта - содействие возрождению и укреплению традиций украинской культуры и искусства в регионе, создание положительной эмоциональной атмосферы среди детской аудитории. Куратором и художественным руководителем проекта выступил режиссер-постановщик Национального академического театра оперетты Максим Добролюбов-Козолуп", - говорится в сообщении.

Читайте на "Цензор.НЕТ": С начала суток ни один украинский воин не пострадал, наибольшую активность враг проявлял возле Лебединского, - пресс-центр ОС

Дальнейшее "художественное наступление" планируется в Мироновском, Торецке, Бахмуте, Марьинке и Курахово.

Проект для детей ARTПЕРЕМИР’Я стартовал на Донбассе, - пресс-центр ОС 01
Проект для детей ARTПЕРЕМИР’Я стартовал на Донбассе, - пресс-центр ОС 02

Также читайте: Один украинский воин получил ранения на Донбассе, уничтожены трое террористов. За сутки - 19 обстрелов, - штаб ОС

Проект для детей ARTПЕРЕМИР’Я стартовал на Донбассе, - пресс-центр ОС 03
Проект для детей ARTПЕРЕМИР’Я стартовал на Донбассе, - пресс-центр ОС 04
Проект для детей ARTПЕРЕМИР’Я стартовал на Донбассе, - пресс-центр ОС 05
Проект для детей ARTПЕРЕМИР’Я стартовал на Донбассе, - пресс-центр ОС 06

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