Ссора в киевском троллейбусе закончилась поножовщиной - один человек госпитализирован. ФОТО

Об этом Цензор.НЕТ сообщили в Департаменте коммуникаций Нацполиции Киева.
В сообщении отмечается: "Около 23:00 в дежурную часть Деснянского управления полиции поступило сообщение о ножевом ранении мужчины на улице Маяковского. По адресу немедленно выехали патрульные полицейские и следственно-оперативная группа.
Как рассказал начальник Деснянского управления полиции Александр Косовский, правоохранители провели осмотр места происшествия и изъяли вещественные доказательства:
"В троллейбусе возникла ссора между двумя мужчинами, один из которых был пьян. На остановке общественного транспорта они решили продолжить разговор, во время которой нетрезвый мужчина достал нож и ударил им оппонента в туловище и лицо. 34-летнего пострадавшего госпитализировали в медицинское учреждение".
Сведения о событии внесли в Единый реестр досудебных расследований по первичной квалификации по ч.4 ст.296. После доработки материала следователь переквалифицировал преступление на ч. 2 ст. 15 ч. 1 ст. 115 (Умышленное убийство) Уголовного кодекса Украины.
"28-летнему местному жителю объявили подозрение в совершении покушения на убийство и задержали его в порядке статьи 208 Уголовно-процессуального кодекса Украины", - добавил Александр Косовский.