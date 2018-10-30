Правоохранители Львовщины задержали злоумышленника, который угрожал взорвать дом с женой и детьми. ФОТОрепортаж

На оперативную линию 102 29 октября в 18:25 поступило сообщение о том, что 53-летний ранее судимый местный житель угрожает взорвать гранату в доме, где находится его жена и ее семья, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на сайт Нацполиции.

На место происшествия прибыли руководство Главного управления Национальной полиции во Львовской области, следственно-оперативная группа Пустомытовского отдела полиции, взрывотехники и спецназовцы КОРДа.

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"Мужчина не шел ни на какие переговоры и угрожал взорвать дом. Была введена спецоперация "Гром", спецназовцы взяли штурмом дом. Злоумышленник задержан. Пострадавших нет. На месте работает следственно-оперативная группа, граната РГД-5 изъята", - отметил глава полиции Львовщины, генерал полиции третьего ранга Валерий Середа.

Проводится осмотр дома с целью проверки на наличие другого оружия, происхождение гранаты РГД-5 - устанавливается.

Злоумышленник задержан согласно ст.208 УПК Украины, вскоре суд изберет ему меру пресечения.

По факту возбуждено уголовное производство по ч.1 ст.263 УК Украины (незаконное обращение с оружием, боевыми припасами или взрывчатыми веществами), предусматривающей наказание в виде лишения свободы на срок от трех до семи лет. Проводится досудебное расследование.

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