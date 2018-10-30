Наемники ЧВК Вагнера приезжали в Беларусь и сделали тут новые документы, - "Белсат". ФОТОрепортаж

Belsat.eu узнал эксклюзивные факты о белорусских наемниках, передает Цензор.НЕТ.

В предыдущем материале belsat.eu, где впервые были названы все 11 фамилий из белорусского списка "Вагнера", мы отмечали: 42-летний Владимир Куриненко – единственный, о ком не удалось ничего выяснить. Ситуация изменилась, когда волонтерская организация "Ихтамнет_М0209" нашла аккаунты Куриненко в соцсетях.

Владимир Куриненко. Фото из социальных сетей

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По данным Службы безопасности Украины, Куриненко – командир 1-го взвода 3-й разведывательно-штурмовой роты. Фотографий с войны на странице Куриненко нет. В то же время он подписан на многочисленные тематические паблики про войну в Сирии и в Донбассе. В его друзьях "ВКонтакте" – трое "вагнеровцев" из России, чьи данные ранее также опубликовала СБУ. Среди них – Андрей Лебедев из Ярославской области. По данным украинских спецслужб, Лебедев 14 июня 2014 года сбил под Луганском самолет ИЛ-76 с украинскими десантниками на борту. Тогда погибли 49 человек.

Скриншот доклада СБУ

Дочь Куриненко Янина учится в Минске. После попытки связаться с девушкой "ВКонтакте" корреспондент belsat.eu сразу попал в "черный список". Тетя боевика Раиса, которая живет в Москве, заявила нам, что читала в интернете о службе родственника в "ЧВК Вагнера", но "не знает, чему верить". "Сейчас он не выходит на связь", – добавила она.

Родом Владимир Куриненко из Иваново в Брестской области. В телефонном справочнике за 2017 год в Иваново фамилия Куриненко фигурирует только по двум адресам. Один из них (на улице Советской) совпадает с адресом, где прописан еще один "вагнеровец" – Эдвард Давыдов.





Эдвард Давыдов. Фото из социальных сетей

Как выяснилось, Владимир Куриненко – родной дядя Давыдова.

Станция Янов-Полесский, Иваново

"Я в шоке! Куриненко воевал в Сирии? За россиян? Скорее поверил бы, что он за моджахедов воевал, – смеется знакомый Владимира, которого мы встречаем во дворе его дома в Иваново. – Насколько я знаю, у него здесь были проблемы с законом, поэтому он еще лет семь назад уехал работать в Россию, на Север. Если что-то связанное с криминалом, с тем, чтобы напакостить, жульничать – это на него похоже. А вот чтобы воевать за Россию – я сильно сомневаюсь".

Чем вообще занимается Куриненко – соседи не знают. Вероятно, ни профессии, ни постоянной работы он никогда не имел. В Иваново в последнее время его видят редко, но домой он все же приезжает.

Владимир Куриненко. Фото из социальных сетей

"Где-то в сентябре к нему приходила милиция. Не знаю, по какой причине. Но не арестовывали. Уже потом, недели 2-3 назад, я его снова здесь видел", – рассказывает сосед.

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О том, что Куриненко воевал в Сирии, соседи впервые услышали от корреспондента belsat.eu. Но об Эдварде Давыдове такие разговоры ходят – его данные некоторые знакомые видели в интернете, в июльском заявлении СБУ.

Давыдов (справа) в белорусской армии. Фото из социальных сетей

"Эдик после приехал и сказал нам, что это все неправда. Мол, это его девушка просто пошутила. Мы знаем, что после школы он служил в белорусском армии, вернулся сержантом. Потом в училище получил специальность сварщика, работал на газопроводе. А несколько лет назад уехал на заработки в Россию, в Краснодарский край (именно под Краснодаром, в Молькино, находится база ЧВК Вагнера – замечание belsat.eu)", – рассказывает соседка Давыдова.

Согласно источникам belsat.eu, Давыдов присоединился к ЧВК Вагнера в апреле 2015 года под позывным Гусар.

"Разве воевать в Сирии запрещено? – удивляется еще одна соседка. – Ходили слухи, что после того, как о Давыдове написали в интернете, прокуратура начала проверку. Но точно скажу: соседей никто из правоохранителей не опрашивал. Не знаю, правда ли то, что о нем говорят. Обычно едут воевать за деньги туда, чтобы квартиру, например, приобрести. А у него квартира есть, он ремонт недавно сделал".

"Ничего плохого об Эдике сказать не можем, – рассказывают жители дома на улице Советской, – Вежливый, тихий, всегда здоровается. Он на самом деле несчастный парень, фактически сирота, все родственники умерли. Единственный родной человек у него – Владимир (Куриненко)".

Подъезд дома, где живут Давыдов и Куриненко

Все соседи подтверждают: Эдвард Давыдов преимущественно находится за рубежом, но в Беларусь приезжает регулярно. Последний раз его видели на прошлой неделе.

При этом от правоохранителей Давыдов не прячется. В феврале 2016 года он получил в Иваново новый паспорт (то есть, в статусе боевика ЧВК Вагнера).

Корреспонденту belsat.eu в квартире Давыдова-Куриненко никто не открыл.

Дверь квартиры Давыдова

Новый белорусский паспорт в октябре 2016 года выдали и Александру Ступницкому, который на тот момент уже успел повоевать в Донбассе и в Сирии, получить боевое ранение и государственную награду РФ.

Источник передал belsat.eu копию его паспорта, где указана дата выдачи – 27 октября 2016 года.

Скриншот паспорта Александра Ступницкого

Согласно источнику, пожелавшему сохранить анонимность, 2 марта 2016-го Ступницкий получил ранение в Сирии, в районе Пальмиры. Позже вместе с боевиками ЧВК Вагнера – гражданами России белорус получил "Орден мужества" с формулировкой "за участие в оперативно-разведывательных и специальных мероприятиях в районе Пальмиры".

О жизни 29-летнего оршанца Ступницкого до войны в Донбассе известно немного. В открытых источниках нет сведений о его местах учебы и работы, неизвестно, где он проходил срочную службу.

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Александр Ступницкий с женой, фото — VK.com

Его мать Мария, по словам родственников, работает в местном отделе Департамента охраны Министерства внутренних дел. Соседи утверждают, что и Александр "работал в охране". Нельзя исключать, что речь идет именно об этом подразделение МВД. Мы позвонили в отдел, где сразу два человека подтвердили нам, что Мария Ступницкая действительно там работает – "дежурной на пульте".

На тренировочную базу "Вагнера" в Краснодарском крае Ступницкий, вероятно, попал в 2014 году, оттуда отправился в свою первую "командировку" в Донбасс. В Донецке он встретил будущую жену Анастасию. С аккунта девушки в социальных сетях следует, что вскоре после свадьбы пара перебралась в Оршу, у них родился ребенок. При этом периодически Анастасия бывала в Минске. После наших попыток связаться через соцсети, она закрыла или удалила все аккаунты.

Скриншот со страницы Анастасии Ступницкой

Близкий друг семьи, который просил не упоминать его имени, рассказал: "Вернулись они давно, где-то года три прошло. Анастасия ребенок рожала здесь в 2015-м году, в местном роддоме, документы ей сделали".

Подъезд дома в Орше, где до недавнего времени жил Александр Ступницкий с женой

На сайте "Миротворец" опубликованы некоторые адреса боевиков ЧВК, есть среди них и адрес прописки Ступницкого в Орше. Журналисты belsat.eu направились на 1-ю Молодежную улицу в микрорайоне Кирпичный. По домофону в самой квартире никто не ответил, но нам удалось поговорить с соседкой, которая рассказала, что Ступницкие жили здесь до июля: "А потом уехали в отпуск в Крым, кажется. И вот уже несколько месяцев их нет". То же самое подтверждает еще одна соседка по лестничной клетке. По ее словам, Ступницких можно было часто увидеть во дворе с ребенком, а "летом они вдруг куда-то исчезли".

В конце июля СБУ обнародовала отчет, где среди прочего были названы имена белорусов из ЧВК Вагнера. В это же время Ступницкие покидают Беларусь после почти трех лет жизни в Орше. Анастасия постит фото с геолакацией в Крыму, позже появляются ее фото из Донецка. Александра на новых снимках нет.

Мы связались с тетей Ступницкого Дарьей, которая подтвердила, что он жил в Беларуси и сейчас уехал: "Дети поехали погулять по России, пока молодые. Конечно, они собираются возвращаться в Оршу, когда – трудно сказать".

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Говорить об участии родственника в войне на Донбассе женщина говорить категорически отказывается и начинает волноваться, бросает трубку. Мария Ступницкая не ответила на наш звонок.

Руслан Бабинин. Фото из социальных сетей

Руслан Бабинин в 2003 году фигурировал в сюжете канала "Россия 1" как боец ​​Французского иностранного легиона. Точно известно, что после того человек с таким именем открыл в Париже частную компанию по прокату туристических автобусов и ретро-автомобилей. Компания просуществовала несколько лет, в 2015 она была ликвидирована. Вероятно, примерно в это время Бабинин попал к "Вагнеру".

Аккаунты Бабинина в социальных сетях неактивны, но у него есть много друзей-выпускников Курганского пограничного института ФСБ РФ. Мы написали одному из них, но человек мгновенно заблокировал страницу и забанил журналиста.

Руслан Бабинин. Фото из социальных сетей

По информации belsat.eu, в сентябре 2015 года Руслан Бабинин сменил адрес прописки. Мы направились по новому адресу в Минске, но Бабинина там не было. По домофону ответила его мать.

"Руслан не живет в Беларуси 23 года, но прописан здесь, да. А до того был прописан в Могилеве… Ничего больше не скажу, не лезьте в чужую семью!", – нервно отреагировала она.

Бабинины действительно долго жили в Могилеве, куда переехали из Казахстана. В 70-е годы Руслан ходил в Могилевскую школу №29. Когда семья сменила место жительства на Минск – точно неизвестно.

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Естественно, чтобы поставить штамп в паспорте с новым адресом регистрации, Бабинину необходимо было приехать в Беларусь, что он и сделал осенью 2015-го.

Ранее belsat.eu рассказывал, что уже имея за плечами службу в ЧВК Вагнера Беларусь также посещали Вадим Юшкевич, Сергей Сазанов, Константин Гирс и Андрей Бакунович. 26 июля Служба безопасности Украины опубликовала доклад, посвященный ЧВК Вагнера. Среди прочего, СБУ заявила, что у "Вагнера" служили 11 граждан Беларуси. Двое из них погибли еще в 2014-2015 гг. в Донбассе. Из 9 живых "вагнеровцев" на связь с журналистами выходил только Гирс, но он опровергает заявление СБУ. Правоохранительные органы Беларуси информацию о службе белорусов в "ЧВК Вагнера" не комментировали. Помимо 11 человек, перечисленных СБУ, есть сведения, что в рядах ЧВК Вагнера воевал как минимум еще один белорус – 42-летний гомельчанин Алексей Ярошевич. Он погиб в Сирии в сентябре 2017 года. ЧВК Вагнера, как сообщают СМИ, неофициально подчинено Генштабу РФ. Спецслужбы Украины утверждают, что вагнеровцы причастны к уничтожению украинского самолета Ил-76 в Донбассе, участвовали в штурме Луганского аэропорта и боях за Дебальцево. В Сирии вагнеровцы отметились при штурме Пальмиры в марте 2016 года и ряде других операций. По информации СМИ, минимальная ставка для рядового в ЧВК Вагнера – около 250 тыс. российских рублей (более 4.300 USD), но с различными бонусами эта цифра может достигать 450 тыс. (более 7.800 USD). Отдельно предусмотрены выплаты раненым и родственникам убитых. Подразделение получило название соответственно позывному ее командира – бывшего подполковника 2-й отдельной бригады спецназа ГРУ Дмитрия Уткина.